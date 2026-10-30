Звёздные войны: авторитетный инсайдер объяснил, почему на самом деле Electronic Arts закрыла BioWare и отменила Mass Effect 5

На прошлой неделе издатель Electronic Arts решил закрыть легендарную канадскую студию BioWare и отменить новую научно-фантастическую ролевую игру из серии Mass Effect. Авторитетный инсайдер раскрыл причину трагедии.

Напомним, закрытие BioWare и Mass Effect стало частью реструктуризации EA после перехода под контроль консорциума инвесторов во главе с Суверенным фондом Саудовской Аравии. Рокировка обернулась для компании долгом на $18 млрд.

По данным репортёра Bloomberg Джейсона Шрайера (Jason Schreier), основной причиной трагедии стал выбор Electronic Arts в пользу неанонсированного шутера Star Wars Battlefront 3 от DICE и Respawn Entertainment.

Как передаёт Шрайер, из-за непростой финансовой ситуации Electronic Arts не могла позволить себе разработку двух дорогостоящих научно-фантастических экшенов, на каждый из которых должны были уйти сотни миллионов долларов.

Руководители сочли потенциальную Star Wars Battlefront 3 менее рискованным и более предсказуемым проектом, нежели Mass Effect 5, и поэтому сделали выбор не в пользу игры BioWare. EA всегда больше тяготела к шутерам, а не RPG.

Среди других факторов — неудачи последних релизов BioWare. Mass Effect: Andromeda (2017) подняли на смех, Anthem (2019) стала катастрофой, а Dragon Age: The Veilguard (2024) показала результат на 50 % хуже ожидаемого.

Кроме того, прошедшим летом ветераны EA Sports Кэм Вебер (Cam Weber) и Дэвид Тинсон (David Tinson) пошли на повышение, тогда как сторонника BioWare и Mass Effect в руководстве EA Лору Мили (Laura Miele) отодвинули на задний план.

Шрайер заключил, что ключевым фактором, предопределившим закрытие BioWare, стала реальность, из-за которой за последние три года игровые компании сократили десятки тысяч рабочих мест.

«Бюджеты игр растут в геометрической прогрессии, в отличие от продаж. Игровые компании переносят разработку за пределы Северной Америки и фокусируются на крупнейших франшизах. А "Звёздные войны" — одна из самых крупных», — подметил Шрайер.