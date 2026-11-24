Акции Nvidia во вторник, 24 ноября, упали примерно на 7 %, потеряв часть роста предыдущего дня, вызванного возвращением Дженсена Хуанга (Jensen Huang) на пост генерального директора. Распродажа затронула и других производителей полупроводников, а также операторов инфраструктуры искусственного интеллекта.

По данным CNBC, во время утренних торгов бумаги Micron подешевели на 11 %, Marvell Technology — почти на 10 %, Arm Holdings — более чем на 9 %, а AMD потеряла 12 %. Таким образом, снижение охватило практически весь сектор производителей микросхем, акции которых накануне значительно выросли. Под давлением оказались и операторы облачной инфраструктуры для ИИ. Акции CoreWeave потеряли более 13 %, Iren — 15 %, а Nebius — 13 %. Все три компании также лишились части прироста, полученного во время предыдущей торговой сессии.

В понедельник, 23 ноября, акции Nvidia взлетели более чем на 30 % после объявления о восстановлении Хуанга в должности. Совет директоров компании единогласно поддержал возвращение основателя спустя менее двух недель после его отставки, последовавшей за признанием во внебрачной связи.

Важную роль в возвращении Хуанга сыграл президент США Дональд Трамп (Donald Trump). В интервью CNBC он заявил, что лично разговаривал с советом директоров Nvidia перед пересмотром кадрового решения. По словам президента, руководство компании запросило гарантии того, что Хуанг не представляет угрозы национальной безопасности.

Трамп сообщил, что американские власти предоставили такие заверения на основании имевшейся у них информации. После восстановления Хуанга аналитики нескольких инвестиционных банков повысили рекомендации по акциям Nvidia. В частности, специалисты Mizuho выразили уверенность, что возвращение основателя поможет восстановить доверие инвесторов к сектору ИИ.

Однако расследования в отношении компании продолжаются. Американские власти изучают деятельность Элис Хуан (Alice Huang), которую подозревают в связях с китайской разведкой, и компании Megaspeed, где она работала. Проверка также касается возможных поставок ускорителей Nvidia в Китай в обход экспортных ограничений США.

Хуангу предстоит дать показания американским законодателям. На 1 декабря запланирована закрытая беседа с представителями комитетов Палаты представителей по иностранным делам, разведке и Китаю. Кроме того, 3 декабря глава Nvidia должен публично выступить перед Банковским комитетом Сената США.

Сенатор Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) назвала восстановление Хуанга безрассудным решением. Она подчеркнула, что возвращение руководителя не освобождает Nvidia от обязанности ответить на вопросы Конгресса о соблюдении американских экспортных ограничений.

Аналитики Bank of America также предупредили, что восстановление Хуанга нельзя считать завершением расследований. По их оценке, вопросы корпоративного управления, отношений с китайскими заказчиками, соблюдения экспортных требований и взаимодействия с властями продолжат привлекать повышенное внимание инвесторов.