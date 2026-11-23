В США продолжается расследование в отношении Элис Хуан (Alice Huang), любовницы главы Nvidia и её бывшей компании Megaspeed. Как заявил в воскресенье директор национальной разведки Джей Клейтон (Jay Clayton), чипы Nvidia — это «настоящая жемчужина, лучший продукт, который все хотят заполучить». «Именно поэтому мы уделяем этому такое пристальное внимание», — подчеркнул он.

В субботу газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на осведомленные источники об ещё одном важном фигуранте в деле Хуан — гражданине Китая Ли Мине (Li Ming), который был её партнёром в компании Megaspeed и участвовал в принятии важнейших решений. В настоящее время Ли предъявлены обвинения В Сингапуре по пяти пунктам, включая два эпизода мошенничества путём введения в заблуждение предоставлением ложных сведений компании. По версии обвинения, он ввёл в заблуждение руководство Super Micro, заявив, что приобретённые серверы будут находиться в собственности его компании и сдаваться в аренду.

Также Ли Мина обвиняют в нарушениях, связанных с управлением подконтрольной ему компанией, несанкционированным доступом к банковскому счету и ненадлежащим исполнением обязанностей директора компании. В настоящее время он освобождён под залог.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Министерство юстиции США проводит расследование: не помогали ли структуры, связанные с Элис Хуан, осуществлять незаконные поставки продукции компании Super Micro в Китай. В свою очередь, в Megaspeed утверждают, что ведут «легитимный и законный бизнес», а Элис Хуан покинула компанию в августе 2025 года.

Вернувшемуся на пост гендиректора Nvidia Дженсену Хуангу (Jensen Huang) и главному юрисконсульту Тиму Тетеру (Tim Teter) предстоит дать показания в ходе закрытых интервью (с ведением протокола) представителям трёх комитетов Палаты представителей США — 1 и 2 декабря соответственно.

Законодатели намерены получить ответы на вопросы о том, какую роль Nvidia сыграла в предоставлении китайским компаниям доступа к передовым чипам, а также выяснить, было ли к этому причастно лицо, предположительно связанное с китайской разведкой.

По словам Райана Федасюка (Ryan Fedasiuk), бывшего советника Госдепартамента США по двусторонним отношениям с Китаем, существует «весьма высокая вероятность» того, что в ходе расследования выяснится: сотрудники Nvidia знали о возможности использования чипов в запрещённых целях и на это есть неопровержимые доказательства.