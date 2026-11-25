Польский издатель и разработчик CD Projekt Red в рамках недавнего отчёта не только доложил о финансовых результатах компании, но и поделился новостями в отношении горячо ожидаемого ролевого боевика The Witcher 4.

Как стало известно из документа, CD Projekt Red заключила новые партнёрские соглашения с Sony Interactive Entertainment. Договор предполагает доступность игр польской студии на консолях PlayStation и в подписке PS Plus, но не только.

Кроме того, в рамках сотрудничества Sony Interactive Entertainment будет помогать CD Projekt Red с рекламной кампанией The Witcher 4, как это делала с Rockstar Games и GTA VI. Чем это закончилось для Xbox, напоминать не надо.

Соруководитель CD Projekt Red Михал Новаковский (Michał Nowakowski) в разговоре с инвесторами также прокомментировал ожидания от The Witcher 4 такого же технологического скачка, какой сделала GTA VI по отношению к GTA V.

«Верим ли мы, что сделаем похожий скачок между The Witcher 3 и The Witcher 4? Думаю, да. Прошло уже 11 лет. Мы работаем, чтобы сделать The Witcher 4 значительно красивее и лучше буквально во всех аспектах», — заверил Новаковский.

Новаковский также подтвердил, что GTA VI повлияла на результаты CDPR в третьем квартале. Студия зафиксировала 31-процентное падение выручки по сравнению с 2025 годом (в основном из-за снижения продаж Cyberpunk 2077).

The Witcher 4 остаётся основным приоритетом CD Projekt Red и выйдет в 2028 году на PC, PS5, Xbox Series X и S. Проект позиционируется как начало новой трилогии и «самая большая, смелая и амбициозная игра» в истории студии.