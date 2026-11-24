Польский издатель и разработчик CD Projekt Red отчитался о финансовых результатах за третий квартал 2026 календарного года. Он получился для компании насыщенным, но далеко не столь успешным, как 12 месяцев назад.
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Выручка CD Projekt Red за третий квартал составила 208,1 млн злотых (около $51,6 млн), что на треть хуже результата прошлого года (349 млн злотых). Чистая прибыль упала на 43 % — с 190,8 млн злотых до 108,5 млн злотых ($26,6 млн).
Что касается результатов по итогам первых трёх кварталов 2026 года, то чистая прибыль CD Projekt Red за этот период достигла 357,6 млн злотых (почти $88 млн) против 372,5 млн злотых годом ранее (разница 4 %).
Падением выручки в третьем квартале по сравнению с 2025 годом CD Projekt Red обязана проседанию результатов нашумевшей Cyberpunk 2077 и других проектов во франшизе (137,9 млн злотых против 263,8 млн злотых).
Третий квартал отметился для CD Projekt Red выпуском ремастера The Witcher 3: Wild Hunt и обновления Edgerunners 2 Update для Cyberpunk 2077. Релизы подстегнули интерес пользователей Steam к обеим играм — не обошлось без рекордов.
Команды игр в производстве продолжают меняться в размерах: The Witcher 4 к 31 октября занималось 513 человек (31 июля было 519), на Cyberpunk 2 занято 199 специалистов (184), а коллектив загадочной Hadar достиг 34 работников (33).
Основным приоритетом CD Projekt Red остаётся The Witcher 4 — релиз ожидается в 2028 году на PC, PS5, Xbox Series X и S. Проект позиционируется как начало новой трилогии и «самая большая, смелая и амбициозная игра» в истории студии.
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