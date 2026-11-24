Польский издатель и разработчик CD Projekt Red отчитался о финансовых результатах за третий квартал 2026 календарного года. Он получился для компании насыщенным, но далеко не столь успешным, как 12 месяцев назад.

Выручка CD Projekt Red за третий квартал составила 208,1 млн злотых (около $51,6 млн), что на треть хуже результата прошлого года (349 млн злотых). Чистая прибыль упала на 43 % — с 190,8 млн злотых до 108,5 млн злотых ($26,6 млн).

Что касается результатов по итогам первых трёх кварталов 2026 года, то чистая прибыль CD Projekt Red за этот период достигла 357,6 млн злотых (почти $88 млн) против 372,5 млн злотых годом ранее (разница 4 %).

Падением выручки в третьем квартале по сравнению с 2025 годом CD Projekt Red обязана проседанию результатов нашумевшей Cyberpunk 2077 и других проектов во франшизе (137,9 млн злотых против 263,8 млн злотых).

Третий квартал отметился для CD Projekt Red выпуском ремастера The Witcher 3: Wild Hunt и обновления Edgerunners 2 Update для Cyberpunk 2077. Релизы подстегнули интерес пользователей Steam к обеим играм — не обошлось без рекордов.

Команды игр в производстве продолжают меняться в размерах: The Witcher 4 к 31 октября занималось 513 человек (31 июля было 519), на Cyberpunk 2 занято 199 специалистов (184), а коллектив загадочной Hadar достиг 34 работников (33).

Основным приоритетом CD Projekt Red остаётся The Witcher 4 — релиз ожидается в 2028 году на PC, PS5, Xbox Series X и S. Проект позиционируется как начало новой трилогии и «самая большая, смелая и амбициозная игра» в истории студии.