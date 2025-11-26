Сегодня 26 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Cyberpunk 2077 стала главным источником ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Cyberpunk 2077 стала главным источником дохода CD Projekt — компания отчиталась об ударных результатах за третий квартал

Польская компания CD Projekt отчиталась о финансовых результатах за третий квартал 2025 календарного года и подчеркнула вклад в общий успех киберпанкового ролевого боевика от первого лица Cyberpunk 2077.

Источник изображения: Steam (Despair)

Источник изображения: Steam (Despair)

Выручка CD Projekt за третий квартал составила 349 млн злотых (около $95,6 млн), что в полтора раза лучше результата прошлого года (227,4 млн злотых). Чистая прибыль выросла с 78,1 млн злотых до 193,4 млн злотых (без малого $53 млн).

Что касается результатов по итогам первых трёх кварталов 2025 года, то чистая прибыль CD Projekt за этот период достигла 348,4 млн злотых (почти $95,5 млн) против 248,1 млн злотых годом ранее.

Источник изображения: CD Projekt

Источник изображения: CD Projekt

По словам финдиректора CD Projekt Петра Нелюбовича (Piotr Nielubowicz), основным источником дохода компании стала Cyberpunk 2077, продажи которой теперь превышают 35 млн копий.

«Мы очень рады и довольны тем, что даже по прошествии времени Cyberpunk 2077 показывает столь хорошие результаты и привлекает новых игроков», — подчеркнул соруководитель CD Projekt Михал Новаковский (Michał Nowakowski).

Источник изображения: CD Projekt

Источник изображения: CD Projekt

Тем временем команды находящихся в разработке игр продолжают расти: The Witcher 4 к 31 октября занималось 447 человек (31 июля было 444), а на Cyberpunk 2 теперь занято 136 специалистов (было 116).

The Witcher 4 прошлой осенью перешла на стадию активной разработки, однако на скорый релиз рассчитывать не стоит — игра выйдет не раньше 2027 года. Cyberpunk 2 придётся ждать и того дольше.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Продажи Cyberpunk 2077 превысили 35 миллионов копий, а команда Cyberpunk 2 растёт не по дням, а по часам
Игра по-крупному: CD Projekt Red сосредоточится на блокбастерах и перестанет выпускать ответвления вроде «Гвинта»
CD Projekt Red привлекла к работе над Cyberpunk 2 бывшего нарративного руководителя BioShock 4
Вдохновлённый Dead Space хоррор Cronos: The New Dawn продался в количестве 500 тыс. копий менее чем за три месяца после выхода
«Новый год пришёл раньше времени»: Sony включила в декабрьскую линейку PS Plus сразу пять игр, в том числе Lego Horizon Adventures и Killing Floor 3
ЕС откажется от сканирования переписок — ИТ-гиганты выиграли битву за конфиденциальность пользователей
Теги: cyberpunk 2077, cd projekt red, cd projekt, ролевой экшен, шутер
cyberpunk 2077, cd projekt red, cd projekt, ролевой экшен, шутер
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Дефицит оперативной памяти выходит из-под контроля — магазины стали отказываться от фиксированных цен
Первый завод TSMC в США внезапно встал из-за газового сбоя — потеряны тысячи кремниевых пластин
Суверенный фонд Саудовской Аравии столкнулся с финансовыми трудностями после покупки доли в Electronic Arts
Культовый хоррор Cold Fear в духе Resident Evil 4 вернулся из цифрового небытия в улучшенном виде и с полным переводом на русский
Китай смоделировал, как «выключить» Starlink роем дронов
«Новый год пришёл раньше времени»: Sony включила в декабрьскую линейку PS Plus сразу пять игр, в том числе Lego Horizon Adventures и Killing Floor 3 57 мин.
Продажи Cyberpunk 2077 превысили 35 миллионов копий, а команда Cyberpunk 2 растёт не по дням, а по часам 2 ч.
ЕС откажется от сканирования переписок — ИТ-гиганты выиграли битву за конфиденциальность пользователей 3 ч.
Новый геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Dark Heresy показал в деле огрина Когга, поумневшего благодаря аугментации коры головного мозга 3 ч.
После скандала Character.AI закрыла свободные чаты для детей — вместо них появились безопасные «Истории» 3 ч.
Китай штампует новые ИИ-модели еженедельно — США уже проигрывают гонку открытого ИИ 3 ч.
Переосмысление классики психологических квестов: культовая российская игра Sublustrum получит новую жизнь на ПК и консолях 4 ч.
В этот день в 1996 году в США выдали патент на MP3 – формат аудио, перевернувший музыкальную индустрию 4 ч.
«ChatGPT — это продукт, а не друг»: подростки спрашивали ИИ о преступлениях — теперь ими занимается полиция 4 ч.
Ubisoft представила Teammates — прототип игры с ИИ-напарниками, реагирующими на голосовые команды 5 ч.
Seagate создала магнитный диск на 6,9 Тбайт — из таких можно создать HDD на 55–69 Тбайт 14 мин.
TSMC сообщила о старте серийного производства 2-нм чипов 2 ч.
Продажи Tesla рушатся по всему миру — Маск увлёкся роботами, а стоило бы новыми машинами 3 ч.
Китай против Nvidia: владельцу TikTok запретили использовать «зелёные» чипы в новых дата-центрах 4 ч.
AWS вложит $26 млрд в ИИ-инфраструктуру в Индиане, покрыв расходы на новые ЛЭП и электростанции для своих ЦОД 5 ч.
Очередной рекорд разгона DDR5 — покорена планка в 13 500 МТ/с 5 ч.
Твердотельные трансформаторы сингапурской Amperesand обещают произвести революцию в питании ИИ ЦОД 5 ч.
iPhone 17 переворачивает рынок: Apple близка к тому, чтобы обогнать Samsung по поставкам смартфонов 6 ч.
Airbus чуть не остановила выпуск самолётов из-за нехватки топлива для генераторов ЦОД в критический момент 6 ч.
Apple выпустит iPad mini с OLED-дисплеем в третьем квартале 2026 года, но это не точно 6 ч.