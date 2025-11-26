Cyberpunk 2077 стала главным источником дохода CD Projekt — компания отчиталась об ударных результатах за третий квартал

Польская компания CD Projekt отчиталась о финансовых результатах за третий квартал 2025 календарного года и подчеркнула вклад в общий успех киберпанкового ролевого боевика от первого лица Cyberpunk 2077.

Выручка CD Projekt за третий квартал составила 349 млн злотых (около $95,6 млн), что в полтора раза лучше результата прошлого года (227,4 млн злотых). Чистая прибыль выросла с 78,1 млн злотых до 193,4 млн злотых (без малого $53 млн).

Что касается результатов по итогам первых трёх кварталов 2025 года, то чистая прибыль CD Projekt за этот период достигла 348,4 млн злотых (почти $95,5 млн) против 248,1 млн злотых годом ранее.

По словам финдиректора CD Projekt Петра Нелюбовича (Piotr Nielubowicz), основным источником дохода компании стала Cyberpunk 2077, продажи которой теперь превышают 35 млн копий.

«Мы очень рады и довольны тем, что даже по прошествии времени Cyberpunk 2077 показывает столь хорошие результаты и привлекает новых игроков», — подчеркнул соруководитель CD Projekt Михал Новаковский (Michał Nowakowski).

Тем временем команды находящихся в разработке игр продолжают расти: The Witcher 4 к 31 октября занималось 447 человек (31 июля было 444), а на Cyberpunk 2 теперь занято 136 специалистов (было 116).

The Witcher 4 прошлой осенью перешла на стадию активной разработки, однако на скорый релиз рассчитывать не стоит — игра выйдет не раньше 2027 года. Cyberpunk 2 придётся ждать и того дольше.