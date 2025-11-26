Сегодня 26 ноября 2025
Продажи Cyberpunk 2077 превысили 35 миллионов копий, а команда Cyberpunk 2 растёт не по дням, а по часам

Польская компания CD Projekt в рамках финансового отчёта о результатах за третий квартал 2025 календарного года похвасталась успехами киберпанкового ролевого боевика от первого лица Cyberpunk 2077.

Источник изображений: CD Projekt

Источник изображений: CD Projekt

Напомним, осенью 2023 года продажи Cyberpunk 2077 по всему миру превысили 25 млн копий, а в прошлом ноябре CD Projekt отчиталась о 30 млн реализованных экземпляров игры.

Как стало известно, за прошедшие 12 месяцев Cyberpunk 2077 привлекла ещё пять миллионов покупателей. Таким образом, в преддверии пятой годовщины игре покорилась вершина в 35 млн проданных копий.

Вероятно, очередному скачку ажиотажа вокруг Cyberpunk 2077 поспособствовала версия для Nintendo Switch 2, которая даже спустя два месяца после релиза оставалась одной из самых продаваемых игр от сторонних разработчиков на платформе.

Об успехах первого и последнего дополнения к Cyberpunk 2077 в CD Projekt рассказывали прошедшей весной. К концу мая Phantom Liberty приобрели более 10 миллионов человек.

Что касается Cyberpunk 2, то команда сиквела Cyberpunk 2077 растёт быстрее всех других в CD Projekt — прогнозируется, что к 2027 году её численность превысит 450 человек (более 300 в Варшаве и Ванкувере, свыше 150 в Бостоне).

Cyberpunk 2077 дебютировала 10 декабря 2020 года. К настоящему моменту игра доступна на PC (Steam, GOG, EGS), Mac, PS4, PS5, Xbox One, Series X и S, а также Switch 2. На консолях прошлого поколения аддон Phantom Liberty не вышел.

Теги: cyberpunk 2077, cyberpunk 2, cd projekt, ролевой экшен, шутер, продажи игр
