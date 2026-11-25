Японский платформодержатель Sony Interactive Entertainment не намерен переносить на ПК ремейк нашумевшего ролевого экшена Demon’s Souls от FromSoftware (и другие эксклюзивы PS5), поэтому фанатам пришлось взять дело в свои руки.

Напомним, в начале осени KyTyPS5 первым из эмуляторов PS5 смог запустить ремейк Demon’s Souls и достичь игровой зоны (для SharpEmu пределом стал редактор персонажа), однако производительность оставляла желать лучшего.

Как подметил портал DSOGaming, разработчик SulphurS16 выпустил Regaliant — нативный порт ремейка Demon’s Souls на ПК. Проект в разработке с начала октября и стал возможен благодаря помощи ИИ-модели Claude с программированием.

Regaliant предлагает настройки графики и разрешения, ограничения кадровой частоты поддержку интеллектуального масштабирования (Nvidia DLSS, AMD FSR, Intel XeSS), HDR и ультрашироких мониторов (21:9, 32:9).

Судя по дебютной демонстрации от блогера Unreal Gaming PC, на конфигурации с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D, видеокартой Nvidia GeForce RTX 4080 и 64 Гбайт оперативной памяти Regaliant страдает от регулярных подтормаживаний.

SulphurS16 подчёркивает, что Regaliant находится на ранней стадии производства и изобилует недоработками (вроде часовой компиляции шейдеров). Впрочем, без дела моддер не сидит и за два дня выпустил уже шесть обновлений.

Скачать лаунчер Regaliant можно на GitHub. Игровые материалы в репозиторий не включены — для работы порту нужна версия 01.007.000 ремейка Demon's Souls для PS5 (PPSA01341) с исполняемым файлом и двумя расшифрованными библиотеками.