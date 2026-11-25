В минувший вторник состоялся закрытый брифинг для сотрудников Конгресса США, на котором представители американских властей сообщили, что нет никаких доказательств того, что китайская предпринимательница Элис Хуан (Alice Huang), состоявшая в романтических отношениях с главой Nvidia Дженсеном Хуангом (Jensen Huang), действовала по заданию китайских спецслужб с целью шпионажа.

На брифинге, предназначенном для сотрудников аппаратов комитетов по разведке Палаты представителей и Сената США, а также для руководства обеих палат Конгресса, присутствовали представители Центрального разведывательного управления, Федерального бюро расследований, аппарата директора Национальной разведки и Агентства национальной безопасности США, сообщил The Wall Street Journal.

Представители американских властей сообщили, что имеющиеся данные указывают на то, что отношения между Элис Хуан и Дженсеном Хуангом, вероятно, носили личный, романтический характер, а не были частью спланированной операции Пекина. Впрочем, как отмечают некоторые участники брифинга, появление новой информации может изменить оценку этой ситуации.

Также известно, что Министерство государственной безопасности (МГБ) — главная разведывательная служба Китая — обращалось к Элис Хуан с требованием предоставлять информацию, что соответствует китайскому законодательству. По словам представителей властей, она поддерживала контакты с этой спецслужбой, но данных, указывающих на то, что она передавала МГБ какие-либо значимые разведывательные сведения, нет.

На брифинге также упоминался Кан Вэй (Kang Wei), который считается мужем Элис Хуан. По словам представителей властей, он был связан с МГБ и часто контактировал с китайской разведкой.

Разведывательные службы США продолжают выяснять, могли ли романтические отношения Дженсена Хуанга с Элис Хуан, занимавшей руководящую должность в компании Megaspeed International — партнёре Nvidia, повлиять на предполагаемую контрабанду чипов Nvidia в Китай.

На следующей неделе Дженсен Хуанг должен дать показания на закрытых слушаниях перед тремя комитетами Палаты представителей США (включая комитет по разведке), а 3 декабря — выступить на открытых слушаниях в банковском комитете Сената США. Также запланирован брифинг для членов Палаты представителей США с участием главного юрисконсульта Nvidia.