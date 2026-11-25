После продолжительного подорожания оперативной памяти на рынке появились признаки ослабления ценового давления. Спотовые цены на DDR4 пошли вниз, а аналитики TrendForce пересмотрели прогноз роста контрактных цен на DRAM в 2027 году в сторону понижения. Причинами стали слабый потребительский спрос и неопределенность вокруг строительства центров обработки данных в США.

Как пишет Club386, со ссылкой на TrendForce, средняя спотовая цена распространенных микросхем DDR4-3200 объемом 8 Гбит за неделю снизилась на 1,61 % — с $44,03 до $43,32. Подешевела и память DDR3, спрос на которую также страдает из-за сокращения закупок потребительской электроники.

Покупатели не торопятся заключать новые сделки, рассчитывая на дальнейшее снижение цен. Дистрибьюторы и производители модулей сосредоточились на сокращении складских запасов. На рынке DDR5 ситуация несколько отличается: некоторые заказчики заинтересованы в пополнении запасов, но пока преимущественно изучают предложения поставщиков.

Пересмотр прогноза касается прежде всего темпов роста контрактных цен в следующем году. TrendForce по-прежнему ожидает сохранения дефицита DRAM, однако теперь предполагает, что подорожание будет постепенно замедляться. Во второй половине 2027 года квартальные цены могут стабилизироваться.

Одной из причин изменения ожиданий стало сокращение заказов китайских облачных провайдеров на серверную память. Компании пересматривают планы расширения вычислительной инфраструктуры, в том числе из-за ограничений на поставки передовых ИИ-ускорителей. Дополнительную неопределенность создают американская политика в отношении дата-центров и геополитические факторы.

При этом освободившиеся объемы серверной DRAM быстро находят покупателей в Северной Америке. Американские облачные гиганты продолжают расширять вычислительные мощности, поэтому говорить о существенном избытке предложения пока преждевременно. Производители памяти также сохраняют приоритет за более прибыльной серверной продукцией и HBM.

В потребительском сегменте часть нехватки микросхем компенсируют тайваньские Nanya и Winbond. Они наращивают поставки обычной DRAM, тогда как Samsung, SK hynix и Micron сосредоточены на продукции для серверов и ИИ-ускорителей. TrendForce ожидает увеличения производства потребительской памяти в 2027 году, хотя объемы по-прежнему будут уступать показателям 2024 года.

Нынешняя коррекция не стала первой в этом году. Еще весной DDR4 уже дешевела на спотовом рынке, однако снижение котировок не привело к заметному оживлению закупок. Высокие цены и накопленные запасы по-прежнему ограничивают спрос со стороны производителей потребительской электроники.

Еще в октябре специалисты TrendForce предупреждали об ухудшении доступности оперативной памяти для персональных компьютеров в 2027 году. Новый прогноз несколько смягчает прежние ожидания, но не предполагает быстрого возвращения цен к уровням до начала бума искусственного интеллекта.