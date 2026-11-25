Американские ограничения на доступ китайских компаний к передовым ускорителям Nvidia ударили по рынку серверного оборудования: продавцы начали избавляться от крупных партий чипов, включая новейшие B300. Раньше эти ускорители планировали использовать в азиатских дата-центрах, сдавая вычислительные мощности китайским заказчикам, но Вашингтон закрыл и эту лазейку.

Президент торговой площадки GPU Mart Джек Дюамель (Jack Duhamel) подтвердил CNBC, что продавцы стали активнее выставлять ускорители на продажу. Один из них объяснил этот шаг непосредственно изменением американских правил. Документ опубликовали 16 ноября, а в силу он вступил три дня спустя.

Часть выставленного оборудования, предположительно, закупалась для дата-центров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые должны были предоставлять китайским компаниям удалённый доступ к вычислительным мощностям Nvidia. После введения запрета прежняя схема работы таких площадок оказалась под угрозой.

До сих пор американские ограничения препятствовали прямым поставкам наиболее мощных чипов Nvidia в Китай, но не исключали их использование через дата-центры в других странах. Новые правила Министерства торговли США теперь распространяются и на такой способ получения доступа.

Торговый представитель США Джеймисон Грир (Jamieson Greer) пояснил, что власти намерены перекрыть оставшиеся возможности обхода экспортных ограничений. Речь идёт не только о поставках оборудования через посредников в Юго-Восточной Азии, но и об аренде вычислительных мощностей в зарубежных дата-центрах.

Поводом для усиления контроля стали, в частности, подозрения в адрес китайской Moonshot AI. В июле американские власти заявили, что компания получила доступ к ускорителям Nvidia через дата-центр в Таиланде, а позднее появилась информация о попытках организовать аналогичный доступ через площадки в Европе.

В Nvidia пока не оценили влияние новых правил на бизнес. На конференции 17 ноября временно исполняющая обязанности финансового директора Колетт Кресс (Colette Kress) сообщила, что компания изучает ситуацию. При этом она подчеркнула, что спрос на ускорители Nvidia по-прежнему значительно превышает предложение.

Представители компании отказались комментировать рост числа объявлений о продаже чипов, а Бюро промышленности и безопасности США (BIS) не ответило на запрос CNBC.