Минторг США выдал в этом году Nvidia и AMD разрешение на поставку сотен тысяч ускорителей искусственного интеллекта китайским клиентам. В их число вошли компании, которые Пентагон впоследствии включил в список предприятий, обвиняемых в содействии китайскому минобороны.

По состоянию на май американские власти одобрили закупку в общей сложности 272 000 ИИ-ускорителей предыдущего поколения технологическим гигантам Tencent, Alibaba, Baidu и автопроизводителю BYD, гласят обнародованные накануне Комитетом по иностранным делам Палаты представителей США документы. В феврале Пентагон включил Alibaba, Baidu и BYD в список компаний, связанных с военным сектором, но вскоре этот список был отозван; в июньской редакции списка эти компании вновь фигурировали, то есть на момент выдачи минторгом разрешений их там официально не было. Tencent, получившая разрешение на закупку 150 000 ускорителей, в январе 2025 года была включена в список компаний, связанных с китайской армией.

Раскрытая комитетом Палаты представителей информация даёт дополнительные аргументы американским политикам, которые выступают за ужесточение ограничений на вывоз ИИ-оборудования в Китай. Для Nvidia и AMD этот один из крупнейших рынков сбыта их продукции уже практически закрыт — обе компании пытались добиться разрешения на поставки ИИ-оборудования в Китай, утверждая, что это, напротив, будет способствовать укреплению нацбезопасности США.

В Nvidia сообщили, что процесс рассмотрения заявок и выдачи лицензий занял более полугода, а полученные разрешения сопровождались строгими условиями и ограничениями на объёмы поставок. В AMD заявили, что придерживаются всех законов и норм США в сфере экспортного контроля, а также строгих процедур для обеспечения этого соответствия во всех своих глобальных операциях. Данные о лицензиях свидетельствуют, что американские производители ИИ-оборудования стремятся закрепиться на китайском рынке; но сделать это будет ещё сложнее: недавно минторг ужесточил нормы, позволявшие китайским компаниям работать с передовыми ИИ-ускорителями удалённо через зарубежные центры обработки данных.

Число заявок на получение экспортных лицензий значительно возросло, когда Белый дом разрешил поставлять в Китай ускорители предыдущего поколения Nvidia H200 и AMD MI325X — два производителя подали заявки на экспорт в Китай 3,4 млн ИИ-ускорителей. Но власти одобрили поставки лишь 800 000 единиц. Alibaba запрашивала 950 000 штук, но получила разрешение приобрести лишь 75 000; заявки Tencent, Baidu и BYD были одобрены в полном объёме.

За три месяца, завершившихся в октябре, Nvidia получила $2,4 млрд выручки от продажи ускорителей H200 в Китай, и это около 2,2 % от её дохода в сегменте ЦОД — кварталом ранее этот показатель составлял 1 %. Теперь ВРИО гендиректора Nvidia Колетт Кресс (Colette Kress) заявила, что компания полностью прекратила поставки H200 в Китай — даже тех, на которые было получено одобрение властей США.