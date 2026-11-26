Администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) добилась от Intel передачи 10 % компании, пригрозив последствиями в случае отказа, говорится во внутренних документах производителя, раскрытых в ходе судебного разбирательства с одним из акционеров. Белый дом использовал обещанные Intel госсубсидии как средство давления, а руководство компании считало условия невыгодными.

В августе 2025 года юрист Минторга США Дэвид Шапиро (David Shapiro) позвонил финансовому директору Intel, предупредил, что происходящее — это не переговоры и президент рассчитывает объявить о сделке в ближайшие дни. Формально совет директоров Intel может отклонить предложение, предупредил чиновник, но отказ повлечёт последствия, предсказать которые он не может. Через несколько дней Intel дала согласие, и Трамп объявил в своей соцсети, что США теперь принадлежат 10 % акций производителя. Государство не заплатило за них ни цента, стоимость пакета составляет $11 млрд, и для Америки это выгодная сделка.

Недавно Трамп признался, что убедил совет директоров Nvidia восстановить в должности гендиректора Дженсена Хуанга (Jensen Huang). Это заявление удивило рынок, но вмешательство главы государства в решения крупных производителей чипов уже имело прецедент. В обоих случаях в отношении руководителей возникали подозрения в чрезмерно тесных связях с Китаем, а Белый дом использовал своё влияние, чтобы получить долю в компаниях или часть их доходов.

В бытность Джо Байдена (Joe Biden) президентом США Intel получила право на госсубсидии и контракты на сумму до $11 млрд — значительная часть средств предоставлялась по «Закону о чипах», призванному способствовать развитию производства полупроводников и исследованиям в США. К марту 2025 года Intel успела получить $2,2 млрд, но пришедший к власти Трамп назвал закон «ужасным-преужасным», и оставшееся финансирование приостановили, привязав его к выполнению определённых условий — Белый дом заявил о пересмотре прежних соглашений.

В том же месяце пост гендиректора Intel занял Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan), который вскоре привлёк внимание президента из-за инвестиций в китайские технологические компании. Он вложил средства в несколько сотен таких предприятий, и некоторые из них были связаны с китайскими вооружёнными силами. До этого Тан возглавлял Cadence Design Systems, которая признала вину в нарушении американских санкций: компания передавала разработки чипов находящемуся под санкциями китайскому военному университету, за что согласилась выплатить штраф в размере $140 млн. Самого Тана ни в чём не обвинили, но нарушения имели место в его бытность руководителем Cadence.

Узнав об этом, Трамп написал, что гендиректор Intel находится в конфликте интересов и должен уйти в отставку. Этого не случилось, и 11 августа Тан приехал в Белый дом на встречу с Трампом, министром торговли Говардом Лютником (Howard Lutnick) и министром финансов Скоттом Бессентом (Scott Bessent). Гендиректор Intel пояснил, что его опыт работы с Китаем может быть полезен Intel и что он не мог знать обо всех сделках многочисленных компаний, в которые инвестировал. Тан пообещал избавиться от китайских активов, а вырученные средства передать в слепой траст.

Встреча в Белом доме проводилась для того, чтобы снять подозрения в отношении Тана, его прежней работы в Cadence и инвестиций в Китае. Положение Intel в тот момент было непростым: доходы сокращались, и компании требовались деньги. О передаче доли Intel государству ни Трамп, ни Тан тогда не сообщили, но позже президент заявил, что идея зародилась именно тогда: он предложил отдать США 10 % компании, а Тан ответил, что готов рассмотреть такой вариант.

Официальное устное предложение Дэвид Шапиро сделал Intel 18 августа. В обмен на бесплатную передачу примерно десятой части акций компании администрация президента обещала разблокировать уже предусмотренные для компании $8,9 млрд. То есть Вашингтон потребовал долю в бизнесе в обмен на исполнение собственного прежнего обязательства по финансированию. Торга не будет, предупредил Шапиро; совет директоров Intel признал, что предложенные условия невыгодны компании, но сделка всё-таки состоялась.

В день встречи с Таном Трамп рассказал, что его администрация вела переговоры с Хуангом: тот добивался разрешения продавать в Китай ускорители искусственного интеллекта H20 — власти согласились в обмен на 15 % выручки. К концу года было дано разрешение и на поставки H200, но отчисления выросли до 25 %. История с Intel и Nvidia показывает, что доступ к государственным средствам и разрешениям при нынешней администрации президента США может сопровождаться требованиями передать государству акции или часть выручки — власти представляют такие договорённости как выгодные для США. Но есть и мнение, что политическое давление ставит под угрозу самостоятельность бизнеса и решения, от которых зависят развитие отрасли, а иногда и и технологическое преимущество США.