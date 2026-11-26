Глава отдела продаж Nvidia в течение нескольких лет встречался с топ-менеджером компании Supermicro. Сейчас они женаты, а бывший работодатель женщины оказался замешан в контрабанде оборудования в Китай.

Джей Пури (Jay Puri), давний соратник гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang), в течение нескольких лет состоял в отношениях с Сенли Чэнь (Cenly Chen) — высокопоставленной сотрудницей Supermicro. В тот период производитель серверного оборудования как раз боролся за право получать компоненты Nvidia. Пури и Чэнь поженились 7 марта этого года. В свою бытность директором по развитию Supermicro Чэнь часто взаимодействовала с Пури. Она сопровождала гендиректора Supermicro во время визитов в офисы Nvidia, где обсуждались поставки чипов для клиентов производителя серверов. На совещаниях отдела продаж Supermicro Чэнь предлагала коллегам обращаться к ней по любым связанным с Nvidia вопросам, фактически объявляя себя главным контактным лицом.

19 марта минюст США обнародовал обвинения против одного из соучредителей Supermicro, менеджера по продажам и стороннего посредника — по версии ведомства, фигуранты вступили в сговор с целью контрабандного ввоза в Китай серверов на передовых чипах Nvidia на сумму более $500 млн. Недавно агенты ФБР беседовали с осведомленным о делах Supermicro человеком и интересовались деятельностью высшего руководства компании, в том числе Сенли Чэнь.

Хуанг и Пури сформировали сеть, состоящую из нескольких десятков партнёров, таких как сингапурская Megaspeed и американская Supermicro, которые могли удовлетворять потребности Китая в создании центров обработки данных искусственного интеллекта. В рамках этой сети в странах Юго-Восточной Азии, в том числе в Малайзии были развёрнуты ЦОД, к которым китайские клиенты могли получать удалённый доступ. Сейчас минюст расследует деятельность Megaspeed и Supermicro по подозрению в контрабанде оборудования в Китай.

Supermicro, чей годовой объём продаж составляет $40 млрд, производит серверы для ЦОД, оснащённые компонентами Nvidia, Intel и других производителей. В одном из эпизодов фигуранты дела дали указание некой компании из Юго-Восточной Азии оформить заказы на серверы Supermicro на сумму около $2,5 млрд, а затем перенаправили часть этого оборудования на сумму не менее $510 млн в Китай. В августе Supermicro заявила, что проеденная советом директоров проверка сделок с клиентами не выявила доказательств, что кто-либо из нынешних представителей руководства компании знал о контрабандных схемах; и подчеркнула, что отвечающие за соблюдение нормативных требований сотрудники добросовестно исполняли свои обязанности.

Сенли Чэнь окончила Фуданьский университет в Китае. Она пришла в Supermicro в 2008 году и сделала в компании карьеру в сфере продаж. В должности директора по развитию она курировала отдел продаж, который взаимодействовал с крупнейшими клиентами компании. Джей Пури начал работать в Nvidia в 2005 году, имея за плечами 20-летний опыт в Sun Microsystems и других технологических гигантах. В период отношений с Чэнь он возглавлял глобальное отделение продаж Nvidia, которое отвечало за распределение новейшего оборудования между клиентами. В июле он объявил о намерении покинуть свой пост, оставшись в Nvidia в качестве старшего советника.

Чэнь «не руководила общими взаимоотношениями Super Micro с Nvidia и не занималась закупками графических процессоров Nvidia. Наше сотрудничество с Nvidia охватывает десятки подразделений, функциональных направлений и проектов», заявили в Supermicro. В марте она посетила ежегодную конференцию Nvidia, где рассказала о тесной связи двух компаний. Вскоре после этого она ушла из Supermicro и заняла пост облачной компании ChronoScale, выделенной из Applied Digital — ещё одного партнёра Nvidia.

Гендиректор Applied Digital и председатель совета директоров ChronoScale Уэс Камминс (Wes Cummins) признал, что личные отношения Пури и Чэнь создают видимость конфликта интересов, но добавил, что ему не известно о каких-либо особых привилегиях, которые Nvidia предоставила бы Supermicro. В Nvidia относятся серьёзно к вопросам конфликта интересов, подчеркнул он — из-за этого ChronoScale и Applied Digital не смогли воспользоваться некоторыми видами поддержки, которую Nvidia обычно оказывает своим клиентам.