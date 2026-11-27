Скандальное увольнение трёх десятков разработчиков GTA VI прошлой осенью подтолкнуло сотрудников Rockstar Games в Великобритании к созданию профсоюза, однако студия проголосовала категорически против.

Голосование за признание ветви независимого профсоюза работников Великобритании (IWGB) внутри Rockstar Games проходило с 12 по 26 ноября среди работников компании в Данди, Лидсе, Линкольне, Лондоне и Эдинбурге.

Согласно результатам опроса, явка составила 1544 человека (93,2 %): 1163 из них (75 %) проголосовали против, а 381 (25 %) поддержали идею. Руководство Rockstar празднует победу, а в IWGB готовятся к продолжению борьбы.

По словам главы издательского отдела Rockstar Дженнифер Колбе (Jennifer Kolbe), результат отражает веру команды в «прямолинейное взаимодействие, сотрудничество и открытый диалог», которые сделали студию «такой новаторской и сильной».

«Для всех в Rockstar, кто верит в более справедливые условия труда, индустрию и общество — это знак не отступать, а ещё решительнее бороться за то, во что мы верим. <...> Сила строить свою трудовую жизнь всегда была и будет в наших руках», — уверены в IWGB.

Признание профсоюза позволило бы работникам вести с начальством коллективные переговоры насчёт прозрачности оплаты труда, компенсации за сверхурочные, защиты от искусственного интеллекта и увольнений.

Предполагается, что одной из причин провала голосования стали значительные усилия руководства Rockstar по борьбе с культурой переработок после релиза Red Dead Redemption 2, обернувшиеся заметным улучшением условий труда.

Тем временем сага об уволенных со скандалом создателей GTA VI вышла на финишную прямую. На прошлой неделе в Трибунале по трудовым спорам Глазго закончились слушания по делу IWGB против Rockstar — осталось дождаться вердикта.

GTA VI вышла 19 ноября на PS5, Xbox Series X и S, а до ПК, по слухам, доберётся в первом квартале 2027 года. Игра показала рекордный запуск для индустрии развлечений и уже продалась в количестве как минимум 39 млн копий.