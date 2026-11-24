Беспрецедентный запуск долгожданного криминального боевика с открытым миром GTA VI от разработчиков из принадлежащей холдингу Take-Two Interactive студии Rockstar Games обернулся историческим рекордом и для PlayStation.

Напомним, продажи GTA VI за первый день после релиза (с учётом пяти месяцев предзаказов) составили 32,5 млн копий, а к 23 ноября, по данным Alinea Analytics, достигли 44,9 млн копий с 33,7 млн на PS5 (75,1 %).

Как сообщила сама PlayStation, аналитики недооценили успех GTA VI на PS5. С 19 по 22 ноября количество игроков на платформе превысило 39 миллионов человек, что ознаменовало крупнейший запуск в истории бренда.

PlayStation также поделилась статистикой GTA VI на PS5 за период с 19 по 22 ноября:

игра установила новый рекорд пикового онлайна в истории PlayStation среди однопользовательских, мультиплеерных и условно-бесплатных проектов;

за четыре дня пользователи PS5 суммарно наиграли в GTA VI более 683 млн часов (17,4 часа в среднем);

в день релиза GTA VI зафиксировали рекордное количество новых PS5, подключённых к сети (не считая периода новогодних праздников) со времён запуска консоли;

GTA VI стала первой игрой на 70 % новых PS5, подключённых к сети в день релиза проекта.

«Поздравляем наших партнёров из Rockstar Games с выпуском экстраординарной игры для геймеров по всему миру и продолжением партнёрства с PlayStation, восходящего ко временам Grand Theft Auto III на PlayStation 2», — отметил платформодержатель.

События GTA VI разворачиваются в как никогда большом и отзывчивом открытом мире. По сюжету преступники Джейсон Дюваль и Лусия Каминос в попытке заработать лёгкие деньги оказались втянуты в криминальный заговор.

GTA VI вышла 19 ноября на PS5, Xbox Series X и S, а до ПК, по слухам, доберётся в первом квартале 2027 года. Игра стала самой высокооценённой в истории, но пользователи Metacritic устроили новинке иной приём.