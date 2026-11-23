Успехи долгожданного криминального боевика с открытым миром GTA VI от разработчиков из принадлежащей холдингу Take-Two Interactive студии Rockstar Games не остановились на первом дне после релиза.

Напомним, продажи GTA VI за первый день после релиза (с учётом пяти месяцев предзаказов) составили 32,5 млн копий, а выручка достигла $3,79 млрд. Оба показателя оказались рекордными для индустрии развлечений.

Как сообщила аналитическая компания Alinea Analytics со ссылкой на собственные данные, к 23 ноября GTA VI записала на свой счёт ещё 12,4 млн копий (44,9 млн в сумме), и принесла Take-Two уже более $4 млрд.

Согласно информации Alinea Analytics, GTA VI привлекла около 30 % пользовательской базы PS5, Xbox Series X и S. Накануне, 22 ноября, в игру заглянуло около 40,8 млн человек — 76 % из них выбрали PS5.

В Alinea Analytics подметили, что PS5-версия оказалась наиболее популярна в США (32,8 % от проданных на консоли 33,7 млн копий), Франции (9 %), Великобритании (7,3 %), Германии (5,1 %) и Китае (4,7 %).

Эффект GTA VI (источник изображений: Alinea Analytics)

Глава отдела рыночной аналитики Alinea Analytics Рис Эллиотт (Rhys Elliott) также привёл данные о влиянии GTA VI на ежедневную аудиторию популярных игр-сервисов:

игры Call of Duty «просели» на 42 % (с 7,5 млн до 4,4 млн ежедневных игроков) и до сих пор не восстановились (прибавили 1 %);

показатели Fortnite опустились на 28 % (с 17,8 млн до 12,8 млн), но к концу выходных подросли на 9 %;

EA Sports FC 27 потеряла 27 % ежедневных игроков (с 5,9 млн до 4,3 млн), но к 22 ноября отыграла 7 %.

GTA VI вышла 19 ноября на PS5, Xbox Series X и S. В преддверии релиза новинка заслужила звание самой высокооценённой игры за всю историю, но пользователи агрегатора Metacritic устроили проекту иной приём.