Вдохновлённый Mass Effect научно-фантастический ролевой экшен Exodus от учреждённой ветеранами BioWare студии Archetype Entertainment получил официальные системные требования.

Как подметил пользователь форума Reddit под ником TheAbirium, информация об «аппетитах» Exodus появилась в разделе официального сайта с ответами на часто задаваемые вопросы, а также на странице игры в Steam.

Для запуска Exodus на ПК понадобится процессор уровня Intel Core i5-10400, видеокарта Nvidia GeForce RTX 2060, 16 Гбайт оперативной памяти и 110 Гбайт свободного места на твердотельном накопителе (SSD).

Системные требования Exodus представлены ниже:

Минимальные требования (1080p, 30 кадров/с)

ОС: Windows 10 или Windows 11;

процессор: Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600;

видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2060 (6 Гбайт) или AMD Radeon RX 6600 (8 Гбайт);

оперативная память: 16 Гбайт;

версия DirectX: 12 с поддержкой Shader Model 6;

место на SSD SATA: 110 Гбайт.

Рекомендуемые требования (1440p, 60 кадров/с)

ОС: Windows 10 или Windows 11;

процессор: Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 5 7600;

видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3080 (10 Гбайт) или AMD Radeon RX 7700 XT (12 Гбайт);

оперативная память: 16 Гбайт;

версия DirectX: 12 с поддержкой Shader Model 6;

место на SSD (желательно NVMe): 110 Гбайт.

Требования для 4K (2160p, 60 кадров/с)

ОС: Windows 10 или Windows 11;

процессор: Intel Core Ultra 7 265K или AMD Ryzen 7 9800X3D;

видеокарта: Nvidia GeForce RTX 5080 (16 Гбайт) или AMD Radeon RX 9070 XT (16 Гбайт);

оперативная память: 32 Гбайт;

версия DirectX: 12 с поддержкой Shader Model 6;

место на SSD (желательно NVMe): 110 Гбайт.

Целевые показатели разрешения и производительности приведены с учётом настроек, определённых игрой автоматически. Учитывались ли при составлении конфигураций апскейлеры, разработчики не уточняют.

По сюжету люди покинули Землю и борются за выживание в скоплении Центавра против могучих Небожителей. Спасти человечество должен Джун Аслан (может быть женщиной) — Странник, в котором смешались ДНК человека и Небожителя.

Exodus выйдет 7 апреля 2027 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Обещают грандиозную космическую оперу, захватывающие дух планеты, колоритных союзников и перевод на русский. Полноценного редактора персонажа в игре не будет.