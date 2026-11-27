В IV квартале 2026 года участники цепочки поставок начали пересматривать свои производственные и торговые планы на 2027–2028 годы, что несколько замедлило темпы закупок DRAM. Осторожный подход вызван рядом факторов: итогами промежуточных выборов в США, возможными изменениями в политике финансирования неооблачных провайдеров компанией Nvidia и геополитическими ограничениями, которые затронули поставки передовых чипов и доступ к арендуемым вычислительным ресурсам.

Учитывая неопределённость относительно того, как эти процессы скажутся на спросе, аналитики TrendForce разработали базовый и пессимистический сценарии динамики контрактных цен на DRAM. Согласно базовому сценарию, в течение 2027 года темпы роста контрактных цен будут постепенно снижаться, во втором полугодии они могут стабилизироваться, а в 2028 году начать падение.

Базовый сценарий учитывает ряд факторов со стороны спроса. У производителей потребительской электроники возникли сложности с продажами, но и возможности принимать дальнейший рост цен у них ограничены. Китайские облачные провайдеры ещё в начале IV квартала начали сокращать закупки серверной DRAM, хотя высвободившиеся объёмы в значительной степени поглотили их североамериканские коллеги.

После промежуточных выборов в США участники рынка ожидают, что подход к развитию направления центров обработки данных внутри страны станет осторожнее. В сочетании с ограничениями в сфере электроснабжения это может изменить спрос на строительство ЦОД в 2028 году. Кроме того, Nvidia может сократить финансовую поддержку неооблачных провайдеров. Дополнительную неопределённость создают новые нормы, введённые минторгом США — они ограничивают доступ к передовым ускорителям для тех ЦОД, которые обслуживают китайских клиентов. Разрешение потребуется и на производство передовых компонентов для китайских разработчиков чипов. Всё это может дополнительно сдержать рост спроса на DRAM в Азии.

Объем поставок DRAM в период с 2026 по 2028 год, ожидают аналитики, будет демонстрировать уверенный рост: производители намерены вводить в строй новые мощности и переходить на более совершенные техпроцессы. Если темпы роста поставок серверов в 2028 году замедлятся, то дефицит DRAM может ослабнуть, а контрактные цены на все категории продукции начнут снижаться уже в I квартале 2028 года.

В рамках пессимистического сценария TrendForce исходит из того, что производители серверов будут и дальше сокращать закупки на фоне пересмотра прогнозов спроса в сторону понижения, что приведёт к масштабному уменьшению запасов по всей цепочке поставок. К числу дополнительных рисков относятся сокращение инвестиций и возможная консолидация среди неооблачных провайдеров, а также введение минторгом США дальнейших ограничений. При таких условиях рост поставок серверов начнёт замедляться уже в 2027 году. В результате динамика контрактных цен на стандартные модули DRAM изменится: в IV квартале 2027 года они начнут снижаться, а в 2028 году темпы этого снижения ускорятся.