Представлен открытый корпус AZZA Overdrive, который напоминает двигатель V8

Американская компания AZZA Technologies представила весьма необычный компьютерный корпус под названием Overdrive: новинка предназначена для построения игровой настольной станции с оригинальным обликом.

Изделие относится к открытому типу. При этом внешне Overdrive напоминает автомобильный двигатель V8. В конструкции используются компоненты из анодированного алюминия и затемнённого закалённого стекла. Две верхние панели, закреплённые на петлях, могут подниматься подобно крыльям, предоставляя удобный доступ внутрь.

Допускается применение материнских плат типоразмера E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Слоты расширения выполнены по схеме «3 + 3», длина дискретных графических ускорителей может достигать 400 мм.

Максимально возможное количество 2,5-дюймовых накопителей — четыре, 3,5-дюймовых — два. Интерфейсный блок содержит три порта USB 3.0, разъём USB Type-C, гнёзда для наушников и микрофона.

Общие габариты составляют 440 × 570 × 590 мм, вес — 15 кг. Во фронтальной части изначально установлен 200-мм вентилятор с адресуемой подсветкой ARGB. Возможно применение жидкостного охлаждения с радиатором формата до 360 мм в нижней части. Ограничение по высоте процессорного кулера — 80 мм.