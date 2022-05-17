Ноутбук месяца. Спецвыпуск: выбираем игровой лэптоп вместо системного блока

Игровые ноутбуки довольно часто упоминаются в комментариях к нашей постоянной рубрике «Компьютер месяца». Дело в том, что лэптопы совершенно заслуженно считаются, пожалуй, главной альтернативой настольным ПК. А в последнее время позиции мобильных компьютеров становятся только крепче. На дворе середина 2022 года, и мы все еще сталкиваемся с дефицитом игровых видеокарт. К тому же ситуация на рынке компьютерной техники в нашей стране меняется буквально каждый месяц. Еще в марте компьютерное железо подорожало в несколько раз, а уже в апреле стоимость многих комплектующих откатилась до значений конца прошлого года. Совершенно неудивительно, что желающих разобраться во всем этом хаосе становится все больше. Кто-то прислушивается к рекомендациям «Компьютера месяца» и его спецвыпусков. Кто-то в попытках обзавестись новенькой домашней системой рассматривает вариант с покупкой ноутбука.

Очевидно, что нет смысла сравнивать лэптопы и настольные ПК, если вам необходимо иметь под рукой компьютер всегда: ноутбук — это ноутбук, десктоп — это десктоп. Очень важно понимать, что в рамках этой статьи мы рассматриваем лэптопы именно в роли полноценной замены настольному системному блоку и в первую очередь говорим об уровне производительности ноутбуков, сравнивая их с самосборными десктопами.

Так, в последнем выпуске «Компьютера месяца» в рамках пяти категорий было рассмотрено девять различных системных блоков, удовлетворяющих тем или иным игровым требованиям. Настоятельно рекомендую ознакомиться с этой статьей. Ознакомились? Тогда давайте посмотрим, какие лэптопы можно купить в рамках предложенных мной категорий.

Важно понимать, что любой лэптоп — это готовый компьютер, которым можно пользоваться, что называется, прямо из коробки. Разве что для более комфортного времяпрепровождения пользователю следует докупить хорошую мышь. А еще у многих ноутбуков откровенно посредственная звуковая система — значит, здесь не обойтись без трат на качественные наушники или, например, Bluetooth-колонку. В то же время в «Компьютере месяца» рассматриваются только сборки системных блоков без учета трат на сопутствующие периферию и программное обеспечение. Не всегда покупка ПК с нуля знаменует собой полную смену монитора, клавиатуры, мыши и спикеров. Так что, проводя сравнения сборок «Компьютера месяца» с игровыми лэптопами, я буду рассматривать как технику со схожей ценой, так и варианты с надбавкой в 20-30 тысяч рублей. Наиболее интересные модели ноутбуков я искал в крупнейших профильных магазинах Москвы, таких как DNS, «Регард», «Ситилинк», «Нотик», X-Com Shop, KNS и др., а также на «Яндекс.Маркете» и OZON. Для всех категорий мы искали лэптопы с матрицей разрешением не ниже Full HD.

⇡#Ноутбук вместо стартовой сборки

В стартовой сборке уже который месяц представлена одна-единственная конфигурация без дискретной графики. Встроенного в центральный процессор AMD Ryzen 3 PRO 3200GE ГП оказывается достаточно, чтобы более-менее комфортно играть в старые игры в разрешении Full HD. Современные ААА-игры такая система «тянет» преимущественно с использованием низкого качества графики и всевозможными ухищрениями, такими как FidelityFX Super Resolution, — и то с большим количеством всевозможных оговорок.

Стартовая сборка Процессор AMD Ryzen 3 PRO 3200GE, 4 ядра, 3,3 (3,8) ГГц, 4 Мбайт L3, AM4, OEM 16 500 руб. Кулер Боксовый кулер

Пример:

• AMD Wraith Stealth 500 руб. Материнская плата AMD B450

Пример:

• GIGABYTE B450M DS3H 4 500 руб. Оперативная память 16 Гбайт DDR4-3200

Пример:

• ADATA AX4U32008G16A-DCBK20 7 000 руб. Накопитель SSD, 500-512 Гбайт, PCI Express

Пример:

• Crucial CT500P2SSD8 5 000 руб. Корпус Корпус Midi-Tower

Пример:

• Eurocase MA02 2 500 руб. Блок питания Пример:

• Deepcool PF500, 500 Вт 3 000 руб. Итого 39 000 руб.

Игровых ноутбуков за 35-40 тысяч рублей, оснащенных хотя бы графикой класса GeForce GTX 1050, уже давно не найти. Увеличение же бюджета… ничего не меняет. Разве что за 55 000 рублей можно взять Acer Extensa 15 (EX215-53G-55HE) с мобильной GeForce MX330, которая серьезно уступает даже дискретной GeForce GT 1030 с GDDR5-памятью. Следовательно, в играх лэптоп Acer окажется гораздо медленнее стартовой сборки, так как Radeon Vega 8 с быстрой оперативной памятью в большинстве случаев опережает дискретную «затычку» NVIDIA. Доказательства этих слов предоставлены в статье «План Б: Ryzen 5 5600G вместо видеокарты за 25 000 рублей».

Из приглянувшихся ноутбуков отмечу только Acer Aspire 3 (A315-23-R3ZB) за 45 000 рублей и Lenovo IdeaPad 5 (14ALC05) за 41 000. В первом случае под «капотом» находится Ryzen 5 3500U с графикой Radeon Vega 8. Во втором — Ryzen 3 5300U с Vega 6. В этих лэптопах, если мы говорим об игровой производительности, меня смущает только одно — наличие всего 8 Гбайт медленной оперативной памяти, работающей, вероятнее всего, в одноканальном режиме. А это — минус 25-30 % к FPS в играх в среднем.

Вот и получается, что в данной категории у нас нет достойной альтернативы стартовой сборке «Компьютера месяца».

⇡#Ноутбук вместо базовой сборки

Базовая сборка «Компьютера месяца» — это входной билет в мир современных ААА-игр… В этой категории рассмотрены сборки с возможностью хоть как-то играть в разрешении Full HD хотя бы с использованием среднего качества графики. А еще удовлетворяющие этому требованию ПК блестяще справятся с играми 5-7-летней давности.

Базовая сборка Процессор AMD Ryzen 3 1200, 4 ядра, 3,1 (3,4) ГГц, 8 Мбайт L3, AM4, OEM 8 000 руб. Intel Core i3-10105F, 4 ядра и 8 потоков, 3,7 (4,7), 6 Мбайт L3, LGA1200, OEM 10 000 руб. Кулер Небольшая башня

Пример:

• ID-Cooling SE-903-SD 1 000 руб. Материнская плата AMD B450

Пример:

• GIGABYTE B450M DS3H 4 500 руб. Intel H510 Express

Пример:

• MSI H510M PRO-E 5 500 руб. Оперативная память 16 Гбайт DDR4-3200

Пример:

• ADATA AX4U32008G16A-DCBK20 7 000 руб. Видеокарта GeForce RTX 1650, 4 Гбайт GDDR6

или

Radeon RX 6500 XT, 4 Гбайт GDDR6 27 000 руб. Накопитель SSD, 500-512 Гбайт, PCI Express

Пример:

• Crucial CT500P2SSD8 5 000 руб. Корпус Корпус Midi-Tower

Пример:

• Eurocase MA02 2 500 руб. Блок питания Пример:

• Deepcool PF500, 500 Вт 3 000 руб. Итого 58 000 руб. — AMD

61 000 руб. — Intel

Начиная с базовой сборки, уже ожидаешь все-таки найти среди ноутбуков достойную альтернативу. Но моделей стоимостью ~60 000 рублей с графикой класса GeForce GTX 1650 на момент написания статьи в продаже не нашлось. Самым доступным в Москве оказался 15-дюймовый Dell G515-6217 — за 70 тысяч рублей вы получите ноутбук с Full HD VA-матрицей, 6-ядерным Core i5-10500H, GeForce GTX 1650, 8 Гбайт ОЗУ и SSD на 256 Гбайт.

Напомню, что в мобильной и дискретной GeForce GTX 1650 используется один и тот же процессор TU107, произведенный по 12-нм техпроцессу. Только в ноутбучных чипах CUDA-ядер оказывается больше: 1024 против 896. Зато тактовая частота процессора дискретной карты выше — минимум на 150 МГц, но чаще — больше. К тому же во многих современных GeForce GTX 1650 используется память стандарта GDDR6. Мобильная же GeForce GTX 1650 Ti — это GeForce GTX 1650, оснащенная памятью GDDR6. Так что в играх мобильная и дискретная версии GeForce GTX 1650 обладают плюс-минус схожим уровнем быстродействия.

Только учтите, что в ряде игр кадровая частота зависит еще и от центрального процессора с оперативной памятью. В других руководствах, посвященных выбору ноутбука, я всегда рекомендовал к любой модели с 8 Гбайт сразу же докупить еще один модуль ОЗУ. Вообще, экономия на «мозгах» — это самый настоящий бич игровых лэптопов. Особенно самых доступных, в которых мы имеем дело с графикой с 4 Гбайт VRAM — в современных ААА-играх ее не хватает даже при использовании среднего качества графики.

За 73 000 рублей в мае можно взять модель Lenovo IdeaPad Gaming 3 (15IMH05). В отличие от Dell G515-6217, здесь в паре с Core i5-10300H трудится GeForce GTX 1650 Ti и установлен SSD на 512 Гбайт. В данном случае разумнее выбрать более быструю графику и вместительный накопитель, а не центральный процессор с большим числом ядер. Система охлаждения ноутбука, судя по обзорам, в целом справляется с этими чипами в играх. Так что использование Core i5-10300H скорее оказывается еще одним плюсом IdeaPad Gaming 3.

За 78 000 рублей некоторые московские магазины продают Dell G515-1298 — в этой модели используются Core i5-10500H, 8 Гбайт DDR4-памяти, 512 Гбайт SSD и — самое главное — GeForce RTX 3050 Ti. К сожалению, производитель не указывает уровень энергопотребления GPU, но из других обзоров видно, что речь идет о 80 Вт в пике.

Охлаждение ноутбука — терпимое, в играх со своей задачей кулер худо-бедно справляется. Экран здесь среднего качества, так как цветовой охват VA-матрицы составляет всего 55-60 % от площади sRGB. Посредственные в Dell G515-1298 звук и камера. И все же GeForce RTX 3050 Ti заметно опережает дискретные видеокарты класса GeForce GTX 1650 и Radeon RX 6500 XT. Так, модель AMD в бенчмарке 3DMARK Time Spy набирает в среднем 5 000 баллов (подтест «Графика»), вариант NVIDIA — 3 500 баллов. А установленная в ноутбуке ASUS TUF Gaming F15 графика GeForce RTX 3050 Ti (с энергопотреблением чипа в 60-75 Вт) — 5 819 баллов. Полагаю, Dell G515-1298 обладает схожим уровнем быстродействия в играх.

Как видите, в этой категории (при условии, что к системному блоку требуется докупить периферию, а к ноутбуку — нет) реально найти лэптопы, опережающие самосборные варианты базовой конфигурации «Компьютера месяца». В плане игровой производительности еще интереснее смотрится модель Dell G515-4548 — на все том же шасси собрана «красная» система с 6-ядерным Ryzen 5 4600H, 8 Гбайт ОЗУ, 512 Гбайт SSD и Radeon RX 5600M. Цена вопроса — 80 000 рублей в московских магазинах компьютерной техники.

В отличие от мобильных версий GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3050 Ti, Radeon RX 5600M использует 6 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6. Это значит, что Dell G515-4548 на фоне «зеленых» конкурентов чуть позже превратится в тыкву. С другой стороны, у графики NVIDIA есть поддержка DLSS — эта технология апскейлинга пока выглядит убедительнее AMD FSR.

Отмечу и модель HP Victus 16-e0120ur — за те же 80 000 рублей вы получите сборку с Ryzen 5 5600H, GeForce GTX 1650, 16 Гбайт ОЗУ и SSD на 512 Гбайт. То есть лэптоп не нужно модернизировать сразу же после покупки, так как 16 Гбайт оперативной памяти оказывается вполне достаточно для современных игр. Вот и выходит, что, с одной стороны, за те же деньги можно взять «машинку» с GeForce RTX 3050 Ti или Radeon RX 5600M. С другой стороны, в Victus 16 используется ну очень бодрый центральный процессор. А еще, в отличие от моделей Dell, в лэптопе компании HP установлена качественная IPS-матрица, цветовой охват которой соответствует стандарту sRGB.

Минусы у HP Victus 16-e0120ur тоже есть. Пользователи отмечают малое время работы ноутбука от аккумулятора, а также довольно посредственную звуковую систему. К системе охлаждения «Виктуса» тоже есть претензии, но касаются они старших конфигураций в серии. В случае с версией Victus 16-e0120ur все же используются далеко не самые горячие комплектующие.

В отличие от прошлой категории, в этот раз у нас есть неплохой улов: в таблице ниже указаны характеристики четырех моделей, к которым определенно стоит присмотреться, выбирая между десктопом и ноутбуком.

Ноутбуки вместо базовой сборки Модель Экран Процессор Оперативная память Графика Накопитель Операционная система Цена Lenovo IdeaPad Gaming 3 (15IMH05) 15,6'', 1920 × 1080 Intel Core i5-10300H, 4/8 ядра/потоков, 2,5 (4,5) ГГц, 45 Вт 8 Гбайт, DDR4-3200 NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, 4 Гбайт GDDR6 SSD, 512 Гбайт Без ОС От 73 000 руб. Dell G515-1298 15,6'', 1920 × 1080 Intel Core i5-10500H, 6/12 ядер/потоков, 2,5 (4,5) ГГц, 45 Вт 8 Гбайт, DDR4-3200 NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков, 4 Гбайт GDDR6 SSD, 512 Гбайт Windows 11 Home От 78 000 руб. Dell G515-4548 15,6'', 1920 × 1080 AMD Ryzen 5 4600H, 6/12 ядер/потоков, 3,0 (4,0) ГГц, 45 Вт 8 Гбайт, DDR4-3200 AMD Radeon RX 5600M, 6 Гбайт GDDR6 SSD, 512 Гбайт Windows 10 Home От 80 000 руб. HP Victus 16-e0120ur 16,1'', 1920 × 1080 AMD Ryzen 5 5600H, 6/12 ядер/потоков, 3,3 (4,2) ГГц, 45 Вт 16 Гбайт, DDR4-3200 NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 Гбайт GDDR5 SSD, 512 Гбайт Без ОС От 80 000 руб.

⇡#Ноутбук вместо оптимальной сборки

Оптимальная сборка «Компьютера месяца» подходит для современных ААА-игр в разрешении Full HD с включением преимущественно высокого и максимального качества графики, но без использования трассировки лучей. Такие системы превосходно справляются с играми 3-летней давности.

Оптимальная сборка Процессор AMD Ryzen 5 3600, 6 ядер и 12 потоков, 3,6 (4,2) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM 18 500 руб. Intel Core i3-12100F, 4 ядра и 8 потоков, 3,3 (4,3) ГГц, 12 Мбайт L3, LGA1700, OEM 15 500 руб. Кулер Небольшая башня

Пример:

• ID-Cooling SE-903-XT 1 500 руб. Материнская плата AMD B450

Пример:

• MSI B450M PRO-VDH MAX 6 000 руб. Intel B660

Пример:

• ASUS PRIME B660M-K D4 10 500 руб. Оперативная память 16 Гбайт DDR4-3200

Пример:

• ADATA AX4U32008G16A-DCBK20 7 000 руб. Видеокарта Radeon RX 6600, 8 Гбайт GDDR6 51 000 руб. Накопитель SSD, 500-512 Гбайт, PCI Express

Пример:

• Crucial CT500P2SSD8 5 000 руб. Корпус Корпус Midi-Tower

Пример:

• Deepcool MATREXX 40 4 000 руб. Блок питания Пример:

• Deepcool DA600, 600 Вт 4 500 руб. Итого AMD — 97 500 руб.

Intel — 99 000 руб.

Да, чтобы играть в разрешении Full HD с использованием преимущественно максимального качества графики, но без «примочек» в виде трассировки лучей вам потребуется примерно 100 000 рублей. Хотя, выискивая более доступное железо в различных магазинах (заказывая некоторые позиции в том числе и на AliExpress, например), можно снизить эту сумму на 10-15 тысяч. Подробно уровень производительности оптимальной сборки рассмотрен в статье «Компьютер месяца. Спецвыпуск: новый игровой ПК в 2022 году — что ты такое?».

В оптимальной сборке рекомендуются видеокарты класса GeForce RTX 3050 и Radeon RX 6600 — модель AMD в играх без трассировки лучей оказывается быстрее в среднем на 17-19 %. Мобильная GeForce RTX 3050, как известно, использует графический процессор GA107, включающий 2048 CUDA-ядер, 64 текстурных и 40 ROP-блоков. Также ноутбучный GPU комплектуется 4 Гбайт GDDR6-памяти с пропускной способностью 12000 Мбит/с на линию. Дискретная GeForce RTX 3050 получила ядро GA106, содержащее 2560 шейдерных ALU, 80 текстурных блоков и 32 юнита операций растеризации. А еще — 8 Гбайт GDDR6-памяти с пропускной способностью 14000 Мбит/с на контакт.

Очевидно, что ни один ноутбук с GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3050 Ti даже близко не подберется по игровой производительности к оптимальной сборке «Компьютера месяца». К сожалению, масса лэптопов в ценовом диапазоне «до 100 тысяч рублей» использует именно эту графику, а также чуть более быструю версию GeForce RTX 3050 Ti. Если мы хотим потягаться с десктопами стоимостью около 100 000 рублей, то надо смотреть на лэптопы с мобильными версиями GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600M — причем желательно на модели с нелимитированным энергопотреблением ГП. В ноутбучной «три тысячи шестидесятой» используется графический процессор GA106, получивший 3840 CUDA-ядер (даже больше, чем у дискретной GeForce RTX 3060), 120 текстурных блоков и 40 ROP. К сожалению, «зеленые» и здесь сэкономили на памяти, оставив мобильной версии лишь 6 Гбайт стандарта GDDR6 с пропускной способностью 14000 Мбит/с.

И все же если у вас, скажем, нет 100 000 рублей и уже купленной периферии, а игровой компьютер нужен, то рекомендую присмотреться к следующим ноутбукам:

MSI GF63 Thin 11UC-207XRU (Full HD, Core i5-11400H, 16 Гбайт DDR4-3200, GeForce RTX 3050, 512 Гбайт SSD) — от 92 000 рублей в московских магазинах.

Lenovo Legion 5 15IMH05H (Full HD, Core i5-10300H, 8 Гбайт DDR4, GeForce RTX 2060 6 Гбайт, 512 Гбайт SSD) — от 95 000 рублей в московских магазинах.

Самым дешевым лэптопом с GeForce RTX 3060 в Москве оказалась модель Acer Nitro 5 (AN515-55-707X), оснащенная Core i7-10750H, 8 Гбайт ОЗУ, SSD на 512 Гбайт. За нее просят 101 000 рублей. Графический процессор в лэптопе работает на максимальной мощности 85 Вт. В 3DMark Time Spy в разделе «Графика» такая GeForce RTX 3060 набирает 7100 баллов. Для сравнения: у Palit GeForce RTX 3050 DUAL OC 8GB после нескольких прогонов в среднем выходит 6300 баллов, а у Sapphire Pulse Radeon RX 6600 — 8100 баллов.

Только не забывайте, что производительность Acer Nitro 5 (AN515-55-707X) окажется заметно ниже в условиях, когда игре требуется больше 6 Гбайт VRAM. Да к тому же лэптоп надо срочно апгрейдить, установив еще один модуль ОЗУ. Так что лучше присмотритесь к MSI GF66 Katana 11UE-819XRU за 105 000 рублей. В этой модели используются 6-ядерный Core i5-11400F и 16 Гбайт ОЗУ — остальные комплектующие схожи. Такую сборку мы тестировали. Сразу предупреждаю: экран здесь — на 4+ (почти соответствует стандарту sRGB), а вот звук и автономность — так себе. В играх компоненты ноутбука греются довольно сильно — 80+ градусов для ЦП и ГП. Впрочем, мы сталкиваемся с типичной ситуацией для устройств подобного класса. Площадка с клавишами становится очень горячей только в одной точке — ближе к середине. Области клавиатуры, наиболее часто используемые в играх, и место под запястье нагреваются несильно.

Среди большого количества ноутбуков мне приглянулась еще одна модель MSI: за 106 000 рублей можно купить Alpha 15 B5EEK-055XRU — в лэптопе используются Ryzen 5 5600H, Radeon RX 6600M 8 Гбайт (максимальное энергопотребление — 80 Вт), 8 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт SSD. Естественно, к ноутбуку стоит сразу же докупить еще одну планку памяти на 8 Гбайт. Зато мы получим модель с, образно выражаясь, большим сроком годности. В «Альфе» используется почти такая же, как в «Катане», IPS-матрица с частотой вертикальной развертки 144 Гц — она тоже почти соответствует стандарту sRGB.

Бенефис компании MSI продолжает модель Delta 15 A5EFK-039XRU — это единственный найденный в московской рознице лэптоп стоимостью 130 000 рублей, оснащенный при этом Radeon RX 6700M. Модель с таким GPU успешно конкурирует с ноутбуками, оснащенными маломощными версиями GeForce RTX 3070. Таким образом, речь идет о единственной модели ноутбука, в полной мере соответствующей оптимальной сборке «Компьютера месяца» по уровню быстродействия в играх.

Обзор «Дельты» с Radeon RX 6700M выходил на нашем сайте — так что плюсы и минусы рекомендуемого лэптопа рассмотрены в полном объеме.

Давайте бегло сравним уровень производительности Delta 15 A5EFK-039XRU и оптимальной сборки с процессором Core i3-12100F и Radeon RX 6600 в играх с использованием одинаковых настроек качества графики:

в World of Tanks (режим «Ультра») ноутбук оказался быстрее системного блока на 7 % (1 % FPS) и 9 % (средний FPS) соответственно;

(1 % FPS) и 9 % (средний FPS) соответственно; в PlayerUnknown's Battlegrounds (режим «Ультра») — на 11 % (1 % FPS) медленнее и на 15 % (средний FPS) быстрее;

в Marvel's Guardians of the Galaxy (режим «Ультра») — на 7 и 4 % быстрее;

в Cyberpunk 2077 (режим «Впечатляющее») — на 2 % медленнее.

Представленные результаты можно интерпретировать по-разному. С моей колокольни видно, что альтернативу оптимальной сборке «Компьютера месяца» найти вполне реально. Особенно при условии, что к системному блоку требуется докупить периферию, а к ноутбуку — нет.

Ниже в таблице приведены основные характеристики наиболее приглянувшихся мне моделей.

Ноутбук вместо оптимальной сборки Модель Экран Процессор Оперативная память Графика Накопитель Операционная система Цена MSI GF66 Katana 11UE-819XRU 15,6'', 1920 × 1080 Intel Core i5-11400H, 6/12 ядер/потоков, 2,7 (4,5) ГГц, 45 Вт 16 Гбайт, DDR4-3200 NVIDIA GeForce RTX 3060 для ноутбуков, 6 Гбайт GDDR6 SSD, 512 Гбайт Без ОС От 105 000 руб. MSI Alpha 15 B5EEK-055XRU 15,6'', 1920 × 1080 AMD Ryzen 5 5600H, 6/12 ядер/потоков, 3,3 (4,2) ГГц, 45 Вт 8 Гбайт, DDR4-3200 AMD Radeon RX 6600M, 8 Гбайт GDDR6 SSD, 512 Гбайт Без ОС От 106 000 руб. MSI Delta 15 A5EFK-039XRU 15,6'', 1920 × 1080 AMD Ryzen 5800H, 8/16 ядер/потоков, 3,2 (4,4) ГГц, 35 Вт 16 Гбайт, DDR4-3200 AMD Radeon RX 6700M, 10 Гбайт GDDR6 SSD, 1 Тбайт Без ОС От 130 000 руб.

⇡#Ноутбук вместо продвинутой сборки

Варианты из продвинутой сборки «Компьютера месяца» подходят для современных ААА-игр с использованием преимущественно максимального качества графики в разрешении Full HD и WQHD, а также с применением трассировки лучей и методов апскейлинга.

Продвинутая сборка Процессор AMD Ryzen 5 5600X, 6 ядер и 12 потоков, 3,7 (4,6) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM 24 000 руб. Intel Core i5-12400F, 6 ядер и 12 потоков, 2,5 (4,4) ГГц, 18 Мбайт L3, LGA1700, OEM 21 500 руб. Кулер Небольшая башня

Пример:

• ID-Cooling SE-214-XT 1 500 руб. Материнская плата AMD B550

Пример:

• MSI B550M PRO-VDH 9 500 руб. Intel B660

Пример:

• ASUS TUF GAMING B660M-E D4 13 000 руб. Оперативная память 32 Гбайт DDR4-3600

Пример:

• ADATA AX4U36008G18I-DB10 16 000 руб. Видеокарта GeForce RTX 3060, 12 Гбайт GDDR6 70 000 руб. Накопитель SSD, 960-1024 Гбайт, PCI Express

Пример:

• Western Digital WDS100T3B0C 11 500 руб. Корпус Корпус Midi-Tower

Пример:

• Deepcool MATREXX 40 3FS 5 000 руб. Блок питания Пример:

• Be quiet! PURE POWER 11, 700 Вт 8 000 руб. Итого AMD — 145 500 руб.

Intel — 146 500 руб.

Главной звездой продвинутой сборки, безусловно, является GeForce RTX 3060 — она оказывается быстрее Radeon RX 6600 в среднем на 20 %. А теперь заходим в обзор MSI Katana GF66 11UG и видим, что разница между мобильными версиями GeForce RTX 3070 мощностью 85 и 130 Вт в бенчмарках как раз составляет 17-20 %. Только вот модели лэптопов с такой графикой стоят много, очень много.

Самым дешевым ноутбуком, оснащенным GeForce RTX 3070, оказался ASUS TUF Dash F15 (FX516PR-HN033T) — за эту модель в Москве просят 140 000 рублей. Компьютер оснащен 4-ядерным Core i7-11370H, 16 Гбайт оперативной памяти и SSD на 512 Гбайт. Максимальная мощность GPU достигает 85 Вт — то есть уровень производительности TUF Dash F15 примерно такой же, как у ранее рассмотренной модели MSI Delta 15 A5EFK-039XRU. Вот только меня очень беспокоит использование в ноутбуке 4-ядерного Core i7-11370H — и ладно бы речь шла о чипах семейства Alder Lake. Есть немало современных ААА-игр, которым четырех ядер хватает, что называется, впритык.

За 145 000 рублей можно взять MSI Katana GF66 11UG-079XRU (Core i7-11800H, 16 Гбайт DDR4-3200, 1 Тбайт SSD, GeForce RTX 3070 85 Вт с Dynamic Boost) — обзор этой модели выходил на нашем сайте. Тогда редакция наградила компьютер MSI медалью «3DNews рекомендует» — как раз за его довольно демократичный ценник. Спустя полгода я рекомендую взглянуть на модель HP OMEN 16-c0040ur — здесь в паре с GeForce RTX 3070 (115 Вт) работает 8-ядерный Ryzen 7 5800H. За 150 000 рублей вы получаете не только более производительный лэптоп, но и систему с более качественным дисплеем. Да и кулер в OMEN 16 в целом работает чуточку эффективнее.

За 170 000 рублей в DNS продается ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition (G513QY-HQ025) — в других магазинах этот лэптоп отдают за 190-200 тысяч. За такие деньжищи мы получаем мощную сборку с WQHD-дисплеем, Ryzen 9 5980HX, Radeon RX 6800M 12 Гбайт, 16 Гбайт ОЗУ и SSD на 512 Гбайт. Обзор Advantage Edition выходил на нашем сайте в конце прошлого года. И это по-настоящему классный лэптоп с великолепными экраном, клавиатурой, звуком и исполинским временем автономной работы. Да, в играх у ROG Strix G15 Advantage Edition сильно греется центральный процессор, но таковы особенности общей для двух кристаллов и их обвязки испарительной камеры. Работа у кулера нелегкая, ведь только GPU потребляет свыше 140 Вт электроэнергии. Зато благодаря применению испарительной камеры клавиатура ноутбука греется несильно. Пользоваться ROG Strix G15 Advantage Edition в играх весьма комфортно.

В разрешении Full HD рекомендуемый ROG Strix G15 Advantage Edition выдает в Horizon Zero Dawn, Watch Dogs: Legion, Assassin's Creed Valhalla и The Witcher III: Wild Hunt 100, 72, 77 и 109 FPS соответственно. Стенд с видеокартой MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio 12G — 99, 63, 69 и 118 кадров в секунду при одинаковых условиях тестирования.

В общем, мобильные альтернативы продвинутой сборке «Компьютера месяца» тоже есть, что не может не радовать. Напомню, что Radeon RX 6800M — это урезанная для снижения энергопотребления версия дискретной видеокарты Radeon RX 6700 XT (она, как известно, опережает GeForce RTX 3060 в среднем на 24 %). Здесь используются 192-битная шина и 12 Гбайт памяти с пропускной способностью 16000 Мбит/с на контакт. При этом Radeon RX 6800M с энергопотреблением в 140 Вт опережает в играх, не использующих трассировку лучей, многие лэптопы с мобильными версиями GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3080.

Если же вам нужен ноутбук для игр с трассировкой и DLSS, то стоит обратить внимание на модель Lenovo Legion 7 16ACHG6 — на момент написания статьи в некоторых магазинах ее продавали за 180 000 рублей. Дорого — стоимость такого лэптопа будет сравнима с ценой продвинутой сборки только при условии покупки вместе с ней довольно качественной периферии (хорошего игрового WQHD-монитора, например). И все же ноутбук у Lenovo, по мнению редакции, вышел отличный. Убедиться в этом вы сможете, прочитав наш обзор схожей модели — Legion 7 16ACHG6, получившей награду «Выбор редакции» от моего коллеги Сергея Лепилова.

Подытоживая, обращу ваше внимание на следующие факты:

Самым дешевым ноутбуком с GeForce RTX 3080 оказалась модель Acer Nitro 5 AN515-45-R4BX (от 180 000 рублей). В ней используются Ryzen 9 5900HX, 32 Гбайт ОЗУ и SSD на 1 Тбайт. Однако из-за экономии на системе охлаждения мощность мобильной графики в лэптопе максимально урезана.

Ноутбуков с мобильной версией GeForce RTX 3080 Ti я в продаже не нашел. Быть может, плохо искал. Лэптопы с ноутбучной GeForce RTX 3070 Ti стабильно стоят больше 200 000 рублей.

Лэптопы с процессорами Alder Lake появились в России, но в очень ограниченном количестве. Применительно к продвинутой сборке за 220 000 рублей можно взять MSI Vector GP66 12UH-276XRU с 14-ядерным Core i7-12700H, 16 Гбайт ОЗУ стандарта DDR5, SSD на 1 Тбайт и GeForce RTX 3080 с пиковой мощностью до 150 Вт.

Ноутбук вместо продвинутой сборки Модель Экран Процессор Оперативная память Графика Накопитель Операционная система Цена HP OMEN 16-c0040ur 16,1'', 1920 × 1080 AMD Ryzen 5800H, 8/16 ядер/потоков, 3,2 (4,4) ГГц, 35 Вт 16 Гбайт, DDR4-3200 NVIDIA GeForce RTX 3070 для ноутбуков, 8 Гбайт GDDR6 SSD, 1 Тбайт Без ОС От 150 000 руб. ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition (G513QY-HQ025) 15,6'', 2560 × 1440 AMD Ryzen 9 5980HX, 8/16 ядер/потоков, 3,3 (4,8) ГГц, 45 Вт 16 Гбайт, DDR4-3200 AMD Radeon RX 6800M, 12 Гбайт GDDR6 SSD, 512 Гбайт Без ОС От 170 000 руб. Lenovo Legion 7 16ACHG6 16'', 2560 × 1600 AMD Ryzen 5800H, 8/16 ядер/потоков, 3,2 (4,4) ГГц, 35 Вт 16 Гбайт, DDR4-3200 NVIDIA GeForce RTX 3070 для ноутбуков, 8 Гбайт GDDR6 SSD, 1 Тбайт Без ОС От 180 000 руб.

⇡#Ноутбук вместо максимальной сборки

Сборки подходят для современных ААА-игр с использованием преимущественно максимального качества графики во всех популярных разрешениях, включая Ultra HD.

Максимальная сборка Процессор AMD Ryzen 7 5800X, 8 ядер и 16 потоков, 3,8 (4,7) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM 30 500 руб. Intel Core i5-12600K, 6+4 ядер и 16 потоков, 3,7 (4,9) ГГц, 20 Мбайт L3, LGA1700, OEM 40 500 руб. Кулер СЖО или башенный кулер

Пример:

• MSI MAG CORELIQUID P240 9 500 руб. Материнская плата AMD B550

Пример:

• ASUS TUF GAMING B550-PLUS 15 000 руб. Intel B660

Пример:

• ASUS TUF GAMING B660M-PLUS WIFI D4 15 500 руб. Оперативная память 32 Гбайт DDR4-3600

Пример:

• ADATA AX4U36008G18I-DB10 16 000 руб. Видеокарта GeForce RTX 3070, 8 Гбайт GDDR6 95 000 руб. Накопитель SSD, 960-1024 Гбайт, PCI Express

Пример:

• Western Digital WDS100T3B0C 11 500 руб. Корпус Корпус Midi-Tower

Пример:

• Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS 6 000 руб. Блок питания Пример:

• Be quiet! PURE POWER 11, 700 Вт 8 000 руб. Итого AMD — 191 500 руб.

Intel — 202 000 руб.

В мае максимальная сборка «Компьютера месяца» полагается на возможности дискретной GeForce RTX 3070. Чуть ранее мы выяснили, что ноутбуки с мобильными чипами GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080 и Radeon RX 6800M в лучшем случае чуть опережают десктоп с 12-гигабайтной GeForce RTX 3060. Уже этого факта достаточно для того, чтобы даже самым дорогим лэптопам было не по силам догнать сбалансированный ПК с видеокартой класса GeForce RTX 3070.

Впрочем, ничего неожиданного здесь нет. К такому же выводу я пришел еще год назад в статье «Что купить, если очень нужен компьютер дома: игровой ноутбук или системный блок за те же деньги?». Тогда самосборная система с GeForce RTX 3070 Ti и неразогнанным Core i5-10600KF опередила ASUS ROG Zephyrus S17 GX703 (GeForce RTX 3080 для ноутбуков, 16 Гбайт GDDR6, 140 Вт c Dynamic Boost) и GIGABYTE AERO 17 HDR XD (NVIDIA GeForce RTX 3070 для ноутбуков, 8 Гбайт GDDR6, 105 Вт с Dynamic Boost):

на 31 и 44 % в разрешении Full HD;

на 34 и 50 % в разрешении WQHD;

на 36 и 51 % в разрешении Ultra HD.

Уверен, вы прекрасно понимаете, что замена в сборкеGeForce RTX 3070 Ti на GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3060 Ti или Radeon RX 6700 XT ситуацию не перевернет. Рассмотренный в той статье системный блок все равно оказался бы заметно быстрее в большинстве игр, так как перечисленные адаптеры оказываются медленнее GeForce RTX 3070 Ti на 5 и 15 % соответственно.

Применительно к максимальной сборке вывод у меня оказался очень простым: если вы хотели потратить кучу денег, то покупка ноутбука с графикой GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080 или Radeon RX 6800M должна быть мотивирована другими причинами, а не желанием обзавестись мощным лэптопом вместо системного блока. Например, отсутствием места дома, необходимостью постоянно переезжать или частыми командировками. В таких и только таких условиях ноутбук — ваш выбор.