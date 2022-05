Обзор процессора Ryzen 5 5500: доступный шестиядерник, который опоздал

Так получилось, что выход серии Ryzen 5000 совпал по времени с кризисом на полупроводниковом рынке и пиком дефицита чипов, в результате чего AMD пришлось сильно ограничить разнообразие модельного ряда. В ноябре 2020 года компания выпустила лишь по одной модели с 6, 8, 12 и 16 ядрами, при этом минимальная цена процессора с прогрессивными ядрами Zen 3 была выше $300. Такой подход вызвал у поклонников AMD серьёзное недовольство, но у компании в действительности не было другого выхода: тех производственных квот, которые ей удалось получить от производственного партнёра – TSMC, не хватало даже на покрытие спроса на дорогие процессоры.

С тех пор прошло уже полтора года, и проблема с нехваткой производственных мощностей для изготовления полупроводниковых кристаллов Zen 3 заметно ослабла. Однако AMD не торопилась расширять модельный ряд Ryzen 5000 – сложившаяся ситуация её вполне устраивала, ведь благодаря реализации более дорогих процессоров она наращивала свою прибыль. Да, при таком подходе пользователи недорогих систем не имели возможности получить в своё распоряжение процессоры с прогрессивной микроархитектурой, но компанию это волновало не сильно: среди этой аудитории она довольно успешно распространяла устаревшие решения серии Ryzen 3000. И такие процессоры тоже пользовались высоким спросом, поскольку альтернативы, которые до недавних пор предлагала Intel, не имели серьёзных конкурентных преимуществ.

Однако с появлением Alder Lake ситуация серьёзно переменилась. Intel создала очень удачное семейство процессоров, которое к тому же практически сразу было представлено во всех ценовых сегментах. Из-за этого получилось так, что с наступлением 2022 года в ассортименте AMD не оказалось ничего подходящего, что компания могла бы противопоставить ударным процессорам конкурента вроде Core i5-12600K, Core i5-12400 и Core i3-12100, которые очень быстро вышли на первые места в статистике продаж. Поэтому, как только AMD осознала, что её рыночные позиции зашатались и доля на настольном рынке начала стремительно сокращаться, она тут же перешла к активным ответным действиям. Во-первых, она очень агрессивно, на 25-30 %, снизила цены на все имеющиеся процессоры серии Ryzen 5000. Во-вторых, модельный ряд был пополнен сразу несколькими новинками – доступными восьми- и шестиядерными носителями микроархитектуры Zen 3.

Так, с начала апреля на мировом рынке начались продажи 300-долларового восьмиядерника Ryzen 7 5700X и двух шестиядерников: 200-долларового Ryzen 5 5600 и 160-долларового Ryzen 5 5500. К сожалению, в Россию, которая теперь отрезана от прямых поставок, эти модели приехали с заметной задержкой и совсем не по тем ценам, которые для них задумывала AMD. Но тем не менее наиболее доступный CPU из числа новинок, Ryzen 5 5500, всё равно выглядит любопытно. В условиях «нормальной жизни» он должен был оказаться самым дешёвым шестиядерником с современной микроархитектурой, но в нынешних реалиях его российская цена примерно соответствует стоимости младшего шестиядерного Alder Lake, Core i5-12400, что всё равно довольно неплохо. Именно поэтому, как только появилась такая возможность, лаборатория 3DNews сразу же взялась за подробное тестирование этого многообещающего продукта.

Стоит напомнить, что AMD уже пробовала выпускать подобные бюджетные шестиядерники, которые становились самыми дешёвыми вариантами в своём классе, например Ryzen 5 3500 и 3500X. Однако они попадали на рынок лишь в отдельных географических регионах и к тому же существенно урезались по характеристикам. В Ryzen 5 3500 и 3500X компания, например, отключала технологию SMT, что сильно било по производительности. Но новый Ryzen 5 5500 – процессор совсем иной породы. Он и доступен глобально, и технология SMT в нём на месте, а главное отличие от старших собратьев заключается в уменьшении объёма кеш-памяти, что на первый взгляд не выглядит катастрофичной потерей и делает знакомство с ним только интереснее.

⇡#Ryzen 5 5500 в подробностях

Модельный ряд Ryzen 5000 этой весной претерпел очень заметные изменения. Теперь в нём вместо четырёх – восемь представителей. Расширение произошло главным образом «вниз», однако в числе новых моделей присутствует и новаторский Ryzen 7 5800X3D с технологией 3D V-Cache, который позиционируется компанией в роли эдакого игрового флагмана. Состав семейства перечислен в таблице ниже, причём, обратите внимание, в неё добавлена отдельная колонка – «Текущая цена». В ней приведена розничная стоимость представителей семейства Ryzen 5000 на мировом рынке после произошедшей уценки (в России, естественно, ситуация с ценами иная, и обсуждать её в рамках данного материала нет никакого смысла).

Ядра/ потоки Частота, ГГц L3, Мбайт TDP, Вт Официальная цена Текущая цена Ryzen 9 5950X 16/32 3,4-4,9 64 105 $799 $559 Ryzen 9 5900X 12/24 3,7-4,8 64 105 $549 $399 Ryzen 7 5800X3D 8/16 3,4-4,5 92 105 $449 $449 Ryzen 7 5800X 8/16 3,8-4,7 32 105 $449 $349 Ryzen 7 5700X 8/16 3,4-4,6 32 65 $299 $299 Ryzen 5 5600X 6/12 3,7-4,6 32 65 $299 $229 Ryzen 5 5600 6/12 3,5-4,4 32 65 $199 $199 Ryzen 5 5500 6/12 3,6-4,2 16 65 $159 $159

Как следует из таблицы, AMD добавила в модельный ряд сразу два недорогих шестиядерника – Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5500. И если первый из них – просто немного замедленная копия хорошо знакомого Ryzen 5 5600X, то второй – нечто совсем иное. Главное: Ryzen 5 5500 не является ещё одним привычным для пользователей десктопов процессором с дизайном Vermeer, в действительности это Cezanne.

Следовательно, под крышкой Ryzen 5 5500 находится не пара чиплетов, а монолитный полупроводниковый 7-нм кристалл, внутри которого размещены и вычислительные ядра с кешем, и контроллер PCI Express, и контроллер памяти. Точно такой же кристалл AMD использует в процессорах для мобильных компьютеров, а также в десктопных APU серии Ryzen 5000G. То есть в Ryzen 5 5500 физически присутствует ещё и графическое ядро, но конкретно в этой модели оно отключено. А значит, Ryzen 5 5500 выпущен компанией AMD в том числе и с целью реализации бракованных кристаллов Cezanne с нерабочей графикой.

В итоге у Ryzen 5 5500 меньше кеш-памяти третьего уровня – вместо привычных 32 Мбайт он располагает только 16 Мбайт. Причём этот кеш к тому же немного медленнее, чем у процессоров с дизайном Vermeer. В то время как латентность L3-кеша у привычных Ryzen 5000 составляет порядка 40-44 тактов, у Ryzen 5 5500 она находится на уровне 48-52 тактов. Это хорошо видно на графике – на нём приведены результаты измерения латентности при обращении к данным в зависимости от объёма этих данных.

Есть в характеристиках Ryzen 5 5500 и ещё один изъян – поддержка старого стандарта PCIe 3.0 вместо полноценного PCIe 4.0, с которым совместимы более дорогие Ryzen с дизайном Vermeer. И это – очень неприятная особенность на фоне того, что сама AMD в недорогих графических картах вроде Radeon RX 6400 и 6500 XT стала использовать интерфейс PCIe 4.0 x4, пропускной способности которого при переключении в режим PCIe 3.0 катастрофически не хватает. Кроме того, нехватка пропускной способности PCIe 3.0 может стать заметной при использовании флагманских твердотельных накопителей, которым для раскрытия всего потенциала реально требуется скоростная версия интерфейса.

В конечном итоге по потребительским качествам Ryzen 5 5500 можно сопоставить с Ryzen 5 5600G, работающим с внешней графикой, со скидкой на то, что у APU тактовые частоты выше примерно на 200 МГц. Впрочем, всё это – довольно незначительные минусы на фоне достоинств Ryzen 5 5500. Несмотря на невысокую стоимость, это абсолютно полноценный шестиядерник: он основывается на ядрах с актуальной микроархитектурой Zen 3 и может исполнять 12 вычислительных потоков благодаря технологии SMT.

Вследствие того, что Ryzen 5 5500 не содержит в своей конструкции 12/14-нм кристаллов и работает на сравнительно невысоких тактовых частотах, он может похвастаться хорошей энергоэффективностью. Спецификация ограничивает его предельное энергопотребление величиной 88 Вт, но по факту даже при серьёзной многопоточной нагрузке он почти всегда укладывается в рамки 65 Вт, сохраняя при этом реальную рабочую частоту на уровне 4,25 ГГц как при низкой, так и при высокой многопоточной нагрузке. Проиллюстрировать это можно графиками энергопотребления CPU, где мы сравниваем Ryzen 5 5500 с другими шестиядерниками – Ryzen 5 5600X и Core i5-12400 – в игре Horizon Zero Dawn и при ресурсоёмком многопоточном рендеринге в Blender.

Отчётливо видно, что Ryzen 5 5500 не только значительно экономичнее и холоднее шестиядерного Vermeer, но и выигрывает по энергоэффективности даже у Core i5-12400, который до последнего времени лидировал по этой характеристике. Следовательно, в рамках настоящего обзора мы имеем дело не только с самым дешёвым, но и с самым экономичным шестиядерником на рынке, по крайней мере, среди общедоступных решений с TDP 65 Вт.

⇡#Разгон

Сравнительно низкая номинальная частота Ryzen 5 5500 заставляет думать, что он должен неплохо разгоняться. Однако при практических испытаниях наш экземпляр процессора эту гипотезу подтверждать отказался. Его рабочую частоту удалось повысить лишь до 4,6 ГГц – примерно на 10 % относительно номинала.

Для достижения стабильности в стресс-тестах на такой частоте в BIOS материнской платы потребовалось выставить напряжение 1,35 В с одновременной активацией четвёртого уровня Load-Line Calibration. Реальное напряжение питания под нагрузкой, по данным мониторинга, при таких настройках составляло 1,3 В.

Стоит упомянуть, что при таком разгоне Ryzen 5 5500 продолжал сохранять довольно умеренный аппетит. Например, его энергопотребление на частоте 4,6 ГГц при рендеринге в Blender увеличилось до 80 Вт – то есть всего на 25 % относительно номинального режима. Это значит, что разгон Ryzen 5 5500 не предъявляет никаких повышенных требований к системам охлаждения и доступен даже тем пользователям, которые купят этот процессор в коробке – в комплекте с кулером Wraith Stealth.

⇡#Описание тестовой системы и методики тестирования

Поскольку Ryzen 5 5500 — недорогой шестиядерник, который AMD выпустила, чтобы нейтрализовать успех Core i5-12400 и Core i3-12100, сравнение именно с этими представителями семейства Alder Lake станет лейтмотивом тестирования. Однако одними лишь этими тремя CPU набор участников тестирования не ограничивается. Также на приведённых далее диаграммах будут представлены результаты уже присутствующих на рынке шестиядерных Zen 3 в лице Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 5600G, а также показатели самого популярного представителя поколения Zen 2, Ryzen 5 3600. Последний процессор нужно выделить особо – он всё ещё продаётся, и его реальная цена в некоторых случаях оказывается даже ниже стоимости Ryzen 5 5500.

В конечном итоге в состав тестовой системы вошли следующие комплектующие:

Процессоры: AMD Ryzen 5 5600X (Vermeer, 6 ядер + SMT, 3,7-4,6 ГГц, 32 Мбайт L3); AMD Ryzen 5 5600G (Cezanne, 6 ядер + SMT, 3,9-4,4 ГГц, 16 Мбайт L3); AMD Ryzen 5 5500 (Cezanne, 6 ядер + SMT, 3,6-4,2 ГГц, 16 Мбайт L3); AMD Ryzen 5 3600 (Matisse, 6 ядер + SMT, 3,6-4,2 ГГц, 32 Мбайт L3); Intel Core i5-12600 (Alder Lake, 6P-ядер + HT, 3,3-4,8 ГГц, 18 Мбайт L3); Intel Core i5-12400 (Alder Lake, 6P-ядер + HT, 2,5-4,4 ГГц, 18 Мбайт L3); Intel Core i3-12300 (Alder Lake, 4P-ядра + HT, 3,5-4,4 ГГц, 12 Мбайт L3); Intel Core i3-12100 (Alder Lake, 4P-ядра + HT, 3,3-4,3 ГГц, 12 Мбайт L3).

Процессорный кулер: Noctua NH-D15S.

Материнские платы: ASUS ROG Strix X570-E Gaming WiFi (Socket AM4, AMD X570); ASUS ROG Strix Z690-F Gaming WiFi (LGA1700, Intel Z690, DDR5 SDRAM).

Память: 2 × 16 Гбайт DDR4-3600 SDRAM, 16-18-18-38 (Crucial Ballistix RGB BL2K16G36C16U4BL); 2 × 16 Гбайт DDR5-6000 SDRAM, 38-38-38-76 (G.Skill Trident Z5 RGB F5-6000U4040E16GX2-TZ5RK).

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition (GA102, 1395-1695/19500 МГц, 24 Гбайт GDDR6X 384-бит).

Дисковая подсистема: Intel SSD 760p 2 Тбайт (SSDPEKKW020T8X1).

Блок питания: Thermaltake Toughpower DPS G RGB 1000W Titanium (80 Plus Titanium, 1000 Вт).

Все сравниваемые процессоры тестировались с отменёнными искусственными ограничениями по потреблению. Это значит, что пределы PPT (для платформы AMD) и PL1/PL2 (для платформы Intel) игнорируются, вместо чего используются предельно возможные частоты в целях получения максимальной производительности.

Процессор Ryzen 5 5500 был протестирован дважды: как при работе на номинальных частотах, так и при разгоне до 4,6 ГГц.

Настройки подсистем памяти выполнялись по XMP-профилям. Socket AM4-процессоры тестировались с DDR4-3600, а Alder Lake – с DDR5-6000.

Тестирование выполнялось в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro (21H2) Build 22000.282.0 c установленными обновлениями KB5005635 и KB5006746 и с использованием следующего комплекта драйверов:

AMD Chipset Driver 4.03.03.431;

Intel Chipset Driver 10.1.18838.8284;

Intel SerialIO Driver 30.100.2105.7;

Intel Management Engine Interface 2124.100.0.1096;

NVIDIA GeForce 512.16 Driver.

Описание использовавшихся для измерения вычислительной производительности инструментов:

Комплексные бенчмарки:

Futuremark PCMark 10 Professional Edition 2.1.2508 — тестирование в сценариях Essentials (обычная работа среднестатистического пользователя: запуск приложений, сёрфинг в интернете, видеоконференции), Productivity (офисная работа с текстовым редактором и электронными таблицами), Digital Content Creation (создание цифрового контента: редактирование фотографий, нелинейный видеомонтаж, рендеринг и визуализация 3D-моделей).

3DMark Professional Edition 2.22.7336 — тестирование в сценарии CPU Profile 1.1 с восемью активными потоками и при максимально возможной процессорной нагрузке.

Приложения:

7-zip 21.02 — тестирование скорости архивации. Измеряется время, затрачиваемое архиватором на сжатие директории с различными файлами общим объёмом 3,1 Гбайт. Используется алгоритм LZMA2 и максимальная степень компрессии.

Adobe Photoshop 2021 22.4.3 — тестирование производительности при обработке графических изображений. Измеряется среднее время выполнения тестового скрипта Puget Systems Adobe Photoshop CC Benchmark 18.10, моделирующего типичную обработку изображения, сделанного цифровой камерой.

Adobe Photoshop Lightroom Classic 10.3 — тестирование производительности при пакетной обработке серии изображений в RAW-формате. Тестовый сценарий включает постобработку и экспорт в JPEG с разрешением 1920 × 1080 и максимальным качеством двухсот 16-мегапиксельных изображений в RAW-формате, сделанных цифровой камерой Fujifilm X-T1.

Adobe Premiere Pro 2021 15.4.0 — тестирование производительности при нелинейном видеомонтаже. Измеряется время рендеринга в формат YouTube 4K проекта, содержащего HDV 2160p30 видеоряд с наложением различных эффектов.

Blender 2.93.5 — тестирование скорости финального рендеринга в одном из популярных свободных пакетов для создания трёхмерной графики. Измеряется продолжительность построения финальной модели pavillon_barcelona_v1.2 из Blender Benchmark.

Mathworks Matlab R2021b (9.11.0) — тестирование скорости инженерных и математических расчётов в популярном математическом пакете. Используется стандартный бенчмарк, в который входят матричные и векторные операции, решение дифференциальных и симметричных разреженных линейных систем уравнений, а также построение 2D- и 3D-графиков.

Microsoft Visual Studio 2017 (15.9.40) — измерение времени компиляции крупного MSVC-проекта — профессионального пакета для создания трёхмерной графики Blender версии 2.79b.

Stockfish 14.1 — тестирование скорости работы популярного шахматного движка. Измеряется скорость перебора вариантов в позиции «1q6/1r2k1p1/4pp1p/1P1b1P2/3Q4/7P/4B1P1/2R3K1 w».

SVT-AV1 v0.8.6 — тестирование скорости транскодирования видео в перспективный формат AV1. Для оценки производительности используется исходный 1080p@50FPS AVC-видеофайл, имеющий битрейт около 30 Мбит/с.

Topaz Video Enhance AI v2.3.0 — тестирование производительности в основанной на ИИ программе для улучшения детализации видео. В тесте используется исходное видео в разрешении 640×360, которое увеличивается в два раза с использованием модели Artemis Anti Aliasing v9.

V-Ray 5.00 — тестирование производительности работы популярной системы рендеринга при помощи стандартного приложения V-Ray Benchmark Next.

x265 3.5+8 10bpp — тестирование скорости транскодирования видео в формат H.265/HEVC. Для оценки производительности используется исходный 2160p@24FPS AVC-видеофайл, имеющий битрейт около 42 Мбит/с.

Игры:

Chernobylite. Разрешение 1920 × 1080: Graphics Quality = Ultra.

Civilization VI: Gathering Storm. Разрешение 1920 × 1080: DirectX 12, MSAA = 4x, Performance Impact = Ultra, Memory Impact = Ultra.

Cyberpunk 2077. Разрешение 1920 × 1080: Quick Preset = Ray Tracing — Ultra.

Far Cry 6. Разрешение 1920 × 1080: Graphics Quality = Ultra, HD Textures = On, Anti-Aliasing = TAA.

Hitman 3. Разрешение 1920 × 1080: Super Sampling = 1.0, Level of Detail = Ultra, Texture Quality = High, Texture Filter = Anisotropic 16x, SSAO = Ultra, Shadow Quality = Ultra, Mirrors Reflection Quality = High, SSR Quality = High, Variable Rate Shading = Quality.

Horizon Zero Dawn. Разрешение 1920 × 1080: Preset = Ultimate Quality.

Marvel’s Guardians of the Galaxy. Разрешение 1920 × 1080: Graphics Preset = Ultra.

Serious Sam: Siberian Mayhem. Разрешение 1920 × 1080: Direct3D 11, CPU Speed = Ultra, GPU Speed = Ultra, GPU Memory = Ultra.

Shadow of the Tomb Raider. Разрешение 1920 × 1080: DirectX12, Preset = Highest, Anti-Aliasing = TAA.

The Riftbreaker. Разрешение 1920 × 1080: DirectX12, Texture Quality = High, Raytraced soft shadows = On, Ray traced shadow quality = Ultra, Raytraced ambient occlusion = On.

A Total War Saga: Troy. Разрешение 1920 × 1080: DirectX 12, Quality = Ultra, Unit Size = Extreme.

Watch Dogs Legion. Разрешение 1920 × 1080: DirectX 12, Quality = Ultra, RTX = Off, DLSS = Off.

Во всех игровых тестах в качестве результатов приводится среднее количество кадров в секунду, а также 0,01-квантиль (первая перцентиль) для значений FPS. Использование 0,01-квантиля вместо показателей минимального FPS обусловлено стремлением очистить результаты от случайных всплесков производительности, которые были спровоцированы не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы причинами.

⇡#Производительность в комплексных бенчмарках

Производительность Ryzen 5 5500 в PCMark 10 – тесте, который даёт комплексную оценку систем при их повседневном использовании, – выглядит вполне ожидаемо. Бенчмарк ставит Ryzen 5 5500 выше Ryzen 5 3600, но ниже Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 5600G при любых вариантах нагрузки – как в офисной, так и в связанной с обработкой медиаконтента. При этом разгон повышает его показатели и позволяет обогнать Ryzen 5 5600G в ресурсоёмких сценариях работы и Ryzen 5 5600X – при повседневной активности в офисных и интернет-приложениях.

Правда, при этом производительность Ryzen 5 5500, как и других процессоров с архитектурой Zen 3, выглядит довольно слабо рядом с результатами Alder Lake. В двух из трёх сценариев любые шестиядерные Ryzen проигрывают даже четырёхъядерному Core i3-12100. А в самом «тяжёлом» варианте нагрузки Digital Content Creation, где число ядер играет достаточно весомую роль, рассматриваемый Ryzen 5 5500 оказывается сравним разве только с Core i3-12300.

Вместе с тем ситуация в околоигровом тесте 3DMark CPU Profile выглядит несколько иным образом. Этот бенчмарк моделирует игровое окружение (физическую среду и действия абстрактных неигровых персонажей), используя для этого многопоточные возможности процессоров и современные наборы векторных инструкций. И в этом случае результаты Ryzen 5 5500 оказываются куда ближе к показателям шестиядерных Alder Lake. Более того, в восьмипоточном варианте теста он вообще оказывается на первых позициях, не только опережая Core i5-12600, но и почти настигая при помощи разгона своего более дорогого собрата Ryzen 5 5600X.

Впрочем, в том подтесте, который задействует все доступные многопоточные возможности CPU, расклад сил несколько меняется. В этом случае Ryzen 5 5500 на номинальной частоте отстаёт от Core i5-12600 и Core i5-12400, однако его разгон до 4,6 ГГц позволяет всё-таки получить результат немного выше, чем у младшего шестиядерного Alder Lake.

⇡#Производительность в приложениях

По результатам тестов в ресурсоёмких приложениях картина производительности Ryzen 5 5500 получается вполне целостной. Этот процессор – действительно самый простой из шестиядерных Zen 3, который из-за сокращённого объёма L3-кеша и невысокой тактовой частоты отстаёт и от Ryzen 5 5600X, и от Ryzen 5 5600G. Впрочем, его позиционирование таково, что он и не должен быть быстрее них. Но зато он явно лучше старого, но всё ещё популярного Ryzen 5 3600 – производительность Ryzen 5 5500 оказалась выше в 10 приложениях из 12. Более того, если прибегнуть к разгону, быстродействие Ryzen 5 5500 можно улучшить ещё примерно на 7 %. И этого оказывается достаточно, чтобы обогнать Ryzen 5 5600G. Однако подобраться по производительности к Ryzen 5 5600X новинке не удаётся ни в одном ресурсоёмком приложении ни в номинале, ни с учётом искусственно повышенной тактовой частоты.

При этом производительности Ryzen 5 5500 явно не хватает для того, чтобы его можно было бы противопоставлять шестиядерникам Intel текущего поколения. Среди тестовых задач не нашлось ни одной, где бы Ryzen 5 5500 оказался быстрее Core i5-12400. И даже при разгоне ему удаётся превзойти младший шестиядерный Alder Lake лишь в трёх задачах из тестового набора, включающего дюжину ресурсоёмких приложений. Иными словами, с точки зрения быстродействия в «тяжёлых» сценариях с профессиональным уклоном Ryzen 5 5500 выглядит несколько переоценённым решением – с такой производительностью он всё-таки должен стоить ощутимо дешевле Core i5-12400.

Зато если сравнивать Ryzen 5 5500 с четырёхъядерным Core i3-12300, то в таком случае явное преимущество остаётся за процессором AMD. За счёт полуторакратного превосходства в числе ядер шестиядерник в среднем быстрее на 20 %, но в отдельных случаях он может обеспечить и 25-процентное преимущество.

Рендеринг:

Обработка фото:

Работа с видео:

Перекодирование видео:

Компиляция:

Архивация:

Шахматы:

Математические расчёты:

⇡#Игровая производительность

Размер кеш-памяти оказывает огромное влияние на производительность процессоров Ryzen в играх, именно поэтому в арсенале AMD как раз и появился Ryzen 7 5800X3D с увеличенным втрое L3-кешем. Но верно и обратное – уменьшение объёма кеш-памяти влечёт за собой падение игровой производительности. Именно поэтому многого ждать от Ryzen 5 5500 не приходится – данный процессор основан на дизайне Cezanne, в котором L3-кеш урезан до 16 Мбайт. Свой вклад вносит и невысокая тактовая частота этого CPU.

В конечном итоге по средней игровой производительности, которую мы посчитали по 12 современным тайтлам, Ryzen 5 5500 получается медленнее Ryzen 5 5600X (в Full HD) на довольно внушительные 17 %. Фактически, хотя речь и идёт о представителе семейства Zen 3, по частоте кадров он оказывается намного ближе к Ryzen 5 3600, нежели к процессорам актуальных поколений. И естественно, ни о каком соперничестве на равных с Alder Lake речи быть в таком случае не может. Даже младший четырёхъядерный Core i3-12100, который стоит более чем в полтора раза дешевле, оказывается в играх на 9 % быстрее, нежели Ryzen 5 5500.

Причём ситуацию не может выправить и разгон Ryzen 5 5500 до 4,6 ГГц. Да, средний FPS от этого немного повышается, но младший шестиядерник AMD всё равно остаётся медленнее не только шестиядерных, но и четырёхъядерных процессоров конкурента.

Сравнительно невысокая игровая производительность Ryzen 5 5500 прослеживается практически во всех играх из нашего тестового набора. Даже во вполне благоприятных для решений AMD ситуациях, например в Chernobylite, новом Serious Sam и Shadow of the Tomb Raider, главный герой этого обзора выглядит довольно слабо, демонстрируя преимущество разве только перед старым Ryzen 5 3600.

⇡#Выводы

AMD наконец-то сделала шаг, которого поклонники ждали от неё очень давно: выпуском Ryzen 5 5500 она решительно снизила цену, которую нужно заплатить за обладание носителем микроархитектуры Zen 3. Ryzen 5 5500, ставший самым дешёвым процессором на базе Zen 3, официально стоит всего $159, что чуть ли не вдвое меньше рекомендованной производителем цены Ryzen 5 5600X. Более того, Ryzen 5 5500 оказался одновременно и самым доступным шестиядерником с современной архитектурой вообще, поскольку цена младшего шестиядерного Alder Lake, Core i5-12400F, немного выше – $167.

Однако всё перечисленное – довольно сомнительные достижения. Если бы Ryzen 5 5500 вышел полгода назад, когда недорогих Alder Lake ещё не существовало, такой процессор наверняка бы привлёк внимание как недорогое и производительное решение для систем среднего уровня. Но сегодня посчитать его таковым невозможно – на фоне представителей семейства Alder Lake новый Ryzen 5 5500, как и многие другие настольные модели Ryzen 5000, выглядит достаточно блекло.

Тесты показывают, что Ryzen 5 5500 заметно отстаёт по производительности от современных шестиядерных процессоров Intel в приложениях любого типа. И если в ресурсоёмких задачах для создания и обработки цифрового контента производительность Ryzen 5 5500 удаётся хоть немного приблизить к уровню Core i5-12400 за счёт разгона, то в играх его отставание достигает десятков процентов и выглядит совершенно безнадёжно. И это вполне закономерно – урезание L3-кеша в процессорах с микроархитектурой Zen 3 очень серьёзно подрывает их игровую производительность. Поэтому, например, частота кадров, которую позволяет получить Ryzen 5 5500 с 16-Мбайт кешем третьего уровня, оказывается куда ближе к показателям старого Ryzen 5 3600, а не более свежего Ryzen 5 5600X.

Но ещё хуже для Ryzen 5 5500 то, что его нельзя назвать и полноценным конкурентом четырёхъядерным процессорам Core i3-12100 и Core i3-12300. Да, по многопоточной производительности в счётных приложениях он выглядит лучше, однако по частоте кадров в играх даже такие представители семейства Alder Lake оказываются быстрее, несмотря на меньшее количество ядер. В результате получается, что в целом классе распространённых задач новый процессор AMD уступает не только равноценным, но и существенно более дешёвым альтернативам Intel.

Иными словами, Ryzen 5 5500 не способен решить ту глобальную задачу, которую, как изначально казалось, он должен решать. В смысле усиления конкурентных позиций модельного ряда Ryzen 5000 выход этого процессора ничего не меняет. По соотношению цены и производительности его трудно назвать привлекательным предложением, тем более в условиях российского рынка, где этот CPU (по понятным причинам) продаётся существенно дороже, чем должен. Поэтому интересен Ryzen 5 5500 может быть лишь только тем пользователям, которые захотят провести недорогую модернизацию уже имеющихся старых Socket AM4-систем, переведя их на процессор с актуальной микроархитектурой. Благо поддержку Ryzen 5 5500 должны обеспечивать все материнские платы с соответствующим сокетом – для полной совместимости с новинкой достаточно обновления BIOS (на версию на базе AGESA 1.2.0.7).