Карточное приключение Card Shark проберётся на прилавки в начале июня — предзаказы уже стартовали

Издательство Devolver Digital и разработчики из принадлежащей ему студии Nerial (Reigns) анонсировали точную дату выхода своего карточного приключения Card Shark и сообщили о старте предзаказов.

Напомним, Card Shark была представлена на онлайн-презентации Indie World Showcase в августе 2020-го и в результате декабрьского переноса ожидалась к релизу в начале текущего года.

Как стало известно, Card Shark поступит в продажу 2 июня для PC (Steam, GOG) и Nintendo Switch. Предзаказы доступны с 15-процентной скидкой. На территории России игру можно купить только в сервисе Valve (466 рублей).

События Card Shark разворачиваются в Европе образца XVIII века, а сюжет повествует о карточном шулере, который своими уловками пытается пробиться на вершину светского общества того времени.

Разработчики обещают обучение «настоящим карточным фокусам и манипуляциям», а также систему прогресса с роглайк-элементами. Ознакомиться с проектом лично можно благодаря доступной в Steam демоверсии.