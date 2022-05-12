Renault рассчитывает создать совместное предприятие с Nissan и Mitsubishi по выпуску электромобилей

Слухи приписывают руководству Renault не только намерения продать долю в 43 % акций Nissan, но и создать отдельную компанию, которая сосредоточилась бы на производстве электромобилей. Во время своего визита в Японию глава Renault Лука де Мео (Luca de Meo) подтвердил стремление создавать электромобили в альянсе с Nissan и Mitsubishi.

Как поясняет Nikkei Asian Review, генеральный директор Renault заявил, что «в будущем мы будем реализовывать много совместных проектов», говоря о возможности сотрудничества с Nissan и Mitsubishi. Переговоры на соответствующие темы могут начаться между участниками альянса уже в конце этой недели. В планы Renault входит отделение электромобильного бизнеса в следующем году, тогда же компания должна будет определиться с источниками его финансирования на новом этапе деятельности.

Nissan и Mitsubishi могут быть полезны французскому партнёру своим большим опытом организации производства электромобилей. Фактически, Mitsubishi удалось наладить выпуск серийного электромобиля ещё в 2009 году, а Nissan выпустила свой Leaf лишь годом позже. Разойдясь тиражом более 500 тысяч штук, он оставался самым популярным электромобилем в мире до тех пор, пока этот титул не отняла у него продукция марки Tesla.

В ближайшие пять лет Renault, Nissan и Mitsubishi будут разделять между собой до 70 % компонентов для производства электромобилей. На их разработку партнёры до 2026 года готовы потратить 23 млрд евро. К концу десятилетия альянс намеревается выпустить 35 новых моделей электромобилей, при этом 90 % ассортимента будет производиться с использованием пяти общих для членов альянса платформ.