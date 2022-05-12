Трогательное приключение Rakuen в стиле To the Moon выйдет на Switch и мобильных устройствах

Японо-американский композитор и разработчик Лора Сигихара (Laura Shigihara) объявила о скором расширении платформенной географии своей фэнтезийной приключенческой игры Rakuen.

Напомним, Rakuen дебютировала в мае 2017 года на ПК (Steam) и заслужила высокие оценки как от профильной прессы (84 % на Metacritic), так и от пользователей сервиса Valve (97 % на основе 3,8 тыс. обзоров).

Как стало известно, на протяжении текущего года Rakuen поступит в продажу для Nintendo Switch и неназванных мобильных устройств. Анонс сопровождался трейлером (прикреплён ниже).

Rakuen повествует о маленьком мальчике, из-за болезни вынужденном проводить всё своё время в госпитале. Вместе с мамой юный герой отправляется в фэнтезийную страну, где живёт способный исполнять желания страж леса.

Среди основных особенностей Rakuen называют трогательную историю, возможность исследовать оба параллельных мира, отсутствие сражений, шутливые квесты и головоломки. Игра создавалась на движке RPG Maker, поэтому похожа на To the Moon.