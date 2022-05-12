Видео: получасовое прохождение миссии в стратегии Starship Troopers — Terran Command

Издательство Slitherine и разработчики из студии The Artistocrats выпустили получасовое геймплейное видео своей научно-фантастической стратегии в реальном времени Starship Troopers — Terran Command.

Грядущий проект от студии The Artistocrats — это стратегическая игра, действие которой происходит во вселенной «Звёздного десанта». Геймеру нужно будет принять командование мобильной пехотой и внести свой вклад в битву против огромных инопланетных жуков.

В представленном материале отряды пехотинцев сражаются с толпами врагов, попутно занимая оборонительные позиции и запрашивая подкрепления. Классической экономической модели в этой стратегии нет (как и строительства баз), игровой процесс сосредоточен на битвах.

Стратегия Starship Troopers выйдет 16 июня на ПК (Steam).