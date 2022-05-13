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В Google Картах появился режим Immersive View, объединяющий Street View со спутниковыми снимками

В рамках проходящей в эти дни конференции для разработчиков Google I/O широкой публике было представлено немало любопытных аппаратных и программных новинок. Одно из таких нововведений касается картографического сервиса компании. Теперь пользователи Google Карт могут воспользоваться режимом Immersive View, который объединяет стандартный просмотр улиц с аэрофотосъёмкой для достижения большей точности и актуальности.

Источник изображения: The Verge

Источник изображения: The Verge

Режим Immersive View даст пользователям картографического сервиса Google возможность более детально осмотреть места, которые они хотят посетить. Например, интеграция со спутниковыми снимками позволит осмотреть ту или иную местность сверху, чтобы получить представление о районе, после чего можно опуститься ниже, приступив к просмотру непосредственно улиц и конкретных мест. Карта накладывается на текущую загруженность мест и подтягивает информацию о пробках, поэтому ещё до выхода из дома пользователь может получить информацию о том, как много людей, например, в парке или на пляже.

Согласно имеющимся данным, в основе Immersive View лежат сгенерированные компьютером снимки, представляющие собой комбинацию спутниковых снимков Google с фото Street View. На данном этапе новая функция поддерживается на большинстве устройств, но доступна лишь для некоторых районов Сан-Франциско, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Лондона и Токио. В дальнейшем география действия новой функции будет расширяться.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, ПО для мобильных устройств,
Теги: google карты, google, картография
google карты, google, картография
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