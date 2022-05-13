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Ford готова использовать LFP-батареи в текущем поколении электромобилей

Литиевые аккумуляторы на основе фосфата железа не требуют использования резко подорожавших никеля и кобальта, и это становится одним из факторов, привлекающих к ним внимание производителей электромобилей. Ford Motor от этой тенденции не осталась в стороне, поскольку руководитель компании признался в проведении экспериментов с использованием аккумуляторов типа LFP.

Источник изображения: Ford Motor

Источник изображения: Ford Motor

Это заявление, как поясняет Electrek, генеральный директор Ford Джим Фарли (Jim Farley) сделал на квартальной отчётной конференции, когда его попросили поделиться соображениями по поводу батарей на основе фосфата железа. По его словам, Ford уже некоторое время ведёт соответствующие исследовательские работы. Компания пришла к выводу, что использование LFP-батарей в первом поколении электромобилей позволит ей достаточно быстро продвинуться в наращивании объёмов производства.

По сути, это говорит о готовности Ford в случае необходимости начать оснащение LFP-аккумуляторами не только пикапов F-150 Lightning, но и кроссоверов Mustang Mach-E. Одних только пикапов компания должна выпустить в следующем году не менее 150 тысяч штук, поэтому для существенного увеличения объёмов производства потребуются дополнительные источники аккумуляторов. В этой ситуации не следует отметать и вариант использования LFP-батарей, поскольку он позволит создавать начальные версии электромобилей с меньшими затратами. Рост цен на никель уже вызвал повышение ценников в модельном ряду большинства крупных производителей электромобилей, поэтому перевод части ассортимента на LFP-батареи позволит сохранить ценовую привлекательность начальных комплектаций.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания, финансовые новости и аналитика,
Теги: ford, f-150 lightning, lfp, электромобиль, аккумуляторы
ford, f-150 lightning, lfp, электромобиль, аккумуляторы
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