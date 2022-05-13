«ВКонтакте» заявила о двукратном запасе серверных мощностей — этого хватит как минимум на год

Социальная сеть «ВКонтакте» в сложившейся ситуации прокомментировала возможную нехватку серверных мощностей, связанную с санкциями и уходом многих зарубежных компаний с российского рынка. Ранее компания VK обратилась к властям с просьбой помочь в закупке серверов.

Как сообщил технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь в ходе конференции HighLoad++ Foundation, компания имеет двукратный запас серверных ресурсов. Это важно, поскольку нагрузка на соцсеть постоянно растёт.

«Мы сотрудничаем с различными поставщиками и держим ситуацию на контроле. У нас минимум двукратный запас [серверных мощностей], при этом наши разработчики постоянно трудятся над оптимизациями, поэтому от года плюс мы точно способны выдерживать все нагрузки, имеющиеся на текущий момент», — приводит ТАСС заявления господина Тоболя.

Таким образом, «ВКонтакте» сможет функционировать в привычном режиме как минимум год. «Мы делаем сервисы менее требовательными к ресурсам, что позволяет у нас на уже имеющихся ресурсах обслуживать большее количество аудитории», — добавил Александр Тоболь.

Он также отметил, что социальная сеть выкупила доменное имя vk.ru для ограждения пользователей от фишинга. С 1999 года этим доменом владела кондитерская фабрика ООО «Верность качеству».