Intel выпустила графический драйвер Arc Graphics Driver 30.0.101.1732 с поддержкой новых игр и исправлениями ошибок прошлой версии

поиск свежих драйверов или попытка установить новую версию драйвера через Intel Arc Control может иногда вызывать ошибку с сообщением о невозможности установить драйвер;

страница Performance Tuning в приложении Intel Arc Control может отображаться с ошибками или вовсе не отображаться на неподдерживаемых платформах. В этом случае попытка изменения каких-либо настроек на этой странице может приводить к появлению ошибки или остановке работы приложения Arc Control;