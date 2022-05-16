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Intel выпустила графический драйвер Arc Graphics Driver 30.0.101.1732 с поддержкой новых игр и исправлениями ошибок прошлой версии

Компания Intel выпустила новый пакет графического драйвера Arc Graphics Driver 30.0.101.1732 для мобильных видеокарт Intel Arc A350M и A370M. Новая версия добавляет поддержку игр Vampire: The Masquerade Bloodhunt, Evil Dead: The Game и Dolmen, а также содержит ряд исправлений ошибок прошлых версий драйвера.

Источник изображения: Massive Work Studio

Источник изображения: Massive Work Studio

Список исправленных проблем:

  • в игре в игре Back 4 Blood в сценах с туманом могли периодически возникать искажения источников света и текстур;
  • при выборе средних или более высоких настроек качества графики в игре Gears 5 могли наблюдаться искажение текстур поверхности;
  • могли наблюдаться периодические сбои в игре FIFA 22;
  • в World of Warcraft: Shadowlands при включении сглаживания MSAA могло наблюдаться мерцание изображения или иные искажения изображения;
  • в играх Counter-Strike: Global Offensive, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Monster Hunter: World, Hood: Outlaws & Legends, Outriders и Sniper Ghost Warrior: Contracts 2 могли наблюдаться «заикания» или задержки;
  • при включении трассировки теней игра Shadow of the Tomb Raider могла «зависать» или вылетать на рабочий с диалоговым окном ошибки;
  • игра Monster Hunter World: Iceborne могла вылетать на рабочий стол с появлением диалогового окна об ошибке при выборе режима рендеринга DirectX12.

Список известных проблем:

  • искажение текстур в Forza Horizon 5;
  • периодические «вылеты» в Call of Duty: Black Ops Cold War;
  • проблемы с дозагрузкой текстур в игре CrossFire;
  • некоторые объекты и текстуры могут не отрисовываться в Halo Infinite, а в меню многопользовательской игры источники света могут быть размытыми или перенасыщенными;
  • проблемы с текстурами у некоторых интерактивных объектов в игре Guardians of the Galaxy;
  • в Metro Exodus: Enhanced Edition могут наблюдаться незначительные проблемы с текстурами.

Известные проблемы центра управления Intel Arc Control:

  • поиск свежих драйверов или попытка установить новую версию драйвера через Intel Arc Control может иногда вызывать ошибку с сообщением о невозможности установить драйвер;
  • при выборе приложения в настройках Intel Arc Control режим синхронизации автоматически сбрасывается на стандартный «Плавная синхронизация»;
  • страница Performance Tuning в приложении Intel Arc Control может отображаться с ошибками или вовсе не отображаться на неподдерживаемых платформах. В этом случае попытка изменения каких-либо настроек на этой странице может приводить к появлению ошибки или остановке работы приложения Arc Control;
  • приложение Arc Control может конфликтовать с функцией контроля учётных записей UAC Windows.

Загрузить графический драйвер Arc Graphics Driver 30.0.101.1732 можно с официального сайта компании Intel (требуется VPN). Драйвер предназначен для встроенной графики мобильных процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake-H, Alder Lake-P), а также дискретных мобильных видеокарт Intel Arc A350M и Arc A370M.

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Рубрики: Новости Software, Драйверы,
Теги: драйверы, intel arc, видеокарты, intel
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