Предприятие Tesla в Шанхае будет вынуждено работать в одну смену до начала следующей недели

Из-за локдауна в Шанхае местное предприятие Tesla проставило 22 дня, но и теперь оно не может возобновить выпуск электромобилей в запланированном объёме. Ранее считалось, что сегодня ежедневные объёмы выпуска вырастут до 2600 машин за счёт введения дополнительной рабочей смены, но в действительности дневная производственная программа будет ограничена 1200 машинами до следующего понедельника.

Подробностями об изменениях в планах Tesla поделилось агентство Reuters со ссылкой на внутреннее уведомление, которое компания распространила среди сотрудников предприятия в Шанхае. Чтобы возобновить работу площадки, компании пришлось перевезти около 6000 сотрудников на автобусах, предоставленных муниципальными властями Шанхая, а также в течение трёх суток проводить дезинфекцию производственных помещений. Персонал предприятия вынужден буквально жить на работе, поскольку его функционирование допускается местными властями только при условии отсутствия контактов сотрудников с внешним миром.

Теперь запуск второй смены откладывается до следующего понедельника, но и этот срок не является окончательным. Проблема заключается не только в перебоях со снабжением предприятия в Шанхае всем необходимым, но и сложностях с увеличением количества персонала, который может находиться в круглосуточном режиме на предприятии. Фактически, теперь Tesla должна удвоить оперативный штат персонала, но это не так просто.

Тем временем, власти Шанхая рассчитывают снять санитарные ограничения с 1 июня, поскольку в 15 из 16 районов мегаполиса новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за пределами карантинных зон выявлено не было. В воскресенье Tesla удалось отправить уже вторую с момента возвращения предприятия к работе партию электромобилей в количестве более 4000 штук через порт в Бельгию. В Шанхае выпускается основная часть электромобилей марки, поставляемых в Европу, но в апреле за пределы страны не было поставлено ни одного экземпляра, а в самом Китае были проданы всего 1512 электромобилей из 10 757 выпущенных в том же месяце.