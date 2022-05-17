Cadillac Lyriq начнёт поставляться этим летом по цене от $62 990

Многие автопроизводители в условиях роста цен на сырьё для производства тяговых аккумуляторов вынуждены были повысить цены на электромобили, не избежала этой участи и марка Cadillac. Кроссоверы Lyriq на этой неделе будут опять доступны для заказа, но за базовый вариант с задним приводом отныне придётся выложить $62 990, на 3000 долларов больше, чем планировалось изначально.

Если учесть, что анонс электромобиля состоялся в августе позапрошлого года, то коррекция начальной цены выглядит приемлемой. Заодно было сделано и уточнение по расчётному запасу хода заднеприводного кроссовера, который начнёт поступать в продажу летом этого года в исполнении Debut Edition. Платформа GM Ultium, на которой построен Lyriq, подразумевает использование 12-секционной тяговой батареи ёмкостью около 100 кВт‧ч, в условном цикле EPA она позволяет машине преодолеть 499 км без подзарядки. Ранее производителем назывались более скромные оценки запаса хода, но эти значения всё равно далеки от реальности.

Обычные версии Cadillac Lyriq в заднеприводном варианте начнут поставляться осенью, заказы на них можно будет оформить с 19 мая, хотя одновременно будет открыт и приём заказов на полноприводную версию, которая будет стоить не менее $64 990, но поступит к клиентам не ранее следующего года. Эксплуатационные характеристики полноприводного варианта Lyriq умалчиваются, за исключением возросшей с 340 до 500 л.с. мощности. Дополнительный электродвигатель предсказуемо разместится в районе передней оси, обеспечив кроссовер способностью буксировать грузы массой до 1590 кг.

Доступ к зарядному порту Lyriq конструктивно реализован не совсем привычно для современных электромобилей. Он хоть и расположен в задней части левого переднего крыла, прикрывается не лючком скромных размеров, а внушительной частью самой кузовной панели, которая отводится в сторону при необходимости зарядки. Кроссовер изначально рассчитан на возможность зарядки от электросети с напряжением 110 или 240 В, и совместимые зарядные устройства могут быть установлены в домохозяйствах всех американских покупателей Cadillac Lyriq силами партнёров GM. Выбирать можно между устройствами мощностью 11,5 или 19,2 кВт, именно последнее позволяет восстановить запас хода электромобиля за ночь. Фактически, такое устройство пополняет запас хода кроссовера на 83 км за каждый час зарядки.

Поддерживаются и публичные зарядные станции постоянного тока мощностью до 190 кВт, они позволяют пополнить запас хода на 122 км пути всего за десять минут. Если клиент не желает устанавливать домашнее зарядное устройство, то Cadillac вместо этого готов предоставить ему право бесплатного использования публичных зарядных станций сроком на два года. Правда, для этого нужно будет пользоваться только сетью зарядных станций EVgo.

Само собой, Cadillac Lyriq способен порадовать и своими развлекательными возможностями. Акустическая система AKG с 19 динамиками сочетается с 33-дюймовым дисплеем на передней панели, а бортовой компьютер изначально поддерживает популярные сервисы Google. Наконец, применяемая система активного шумоподавления позволяет добиться ещё более высокого акустического комфорта при передвижении на электромобиле.