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Российский магазин Android-приложений NashStore сразу после открытия подвергся DDoS-атаке

Накануне сообщалось, что российский магазин Android-приложений NashStore стал доступен для скачивания. Сразу после этого платформа подверглась атаке со стороны сетевых злоумышленников.

Источник изображений: NashStore

Источник изображений: NashStore

«Мы подверглись сильнейшей DDoS-атаке. Сейчас доступ на сайт и скачивание магазина может работать не стабильно. Наши специалисты делают всё возможное, чтобы справится с этой проблемой», — говорится в официальном уведомлении.

NashStore — это магазин приложений для Android, аналог Google Play. Как сообщается на сайте проекта, его цель заключается в том, чтобы дать возможность гражданам России пользоваться привычными сервисами без ограничений.

На момент запуска NashStore на платформе было размещено более 1 тыс. приложений, включая «Банки.ру», «Альфа-банк», «РН-Карт», Rutube, Wink, ПСБ-Бизнес, «Сбермаркет», «Совкомбанк» и др.

Как утверждается, это альтернативный, независимый, санкционно-устойчивый магазин приложений для Android.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, ПО для мобильных устройств, Приложения для Android,
Теги: nashstore, магазин приложений, приложения для смартфона, приложение для android, россия
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