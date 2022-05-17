Российский магазин Android-приложений NashStore сразу после открытия подвергся DDoS-атаке

Накануне сообщалось, что российский магазин Android-приложений NashStore стал доступен для скачивания. Сразу после этого платформа подверглась атаке со стороны сетевых злоумышленников.

«Мы подверглись сильнейшей DDoS-атаке. Сейчас доступ на сайт и скачивание магазина может работать не стабильно. Наши специалисты делают всё возможное, чтобы справится с этой проблемой», — говорится в официальном уведомлении.

NashStore — это магазин приложений для Android, аналог Google Play. Как сообщается на сайте проекта, его цель заключается в том, чтобы дать возможность гражданам России пользоваться привычными сервисами без ограничений.

На момент запуска NashStore на платформе было размещено более 1 тыс. приложений, включая «Банки.ру», «Альфа-банк», «РН-Карт», Rutube, Wink, ПСБ-Бизнес, «Сбермаркет», «Совкомбанк» и др.

Как утверждается, это альтернативный, независимый, санкционно-устойчивый магазин приложений для Android.