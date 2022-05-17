Релиз технологии масштабирования Intel XeSS не состоится на этой неделе

Без каких-либо объяснений издатель научно-фантастического ролевого экшена Dolmen компания Massive Work Studio объявила, что технология масштабирования изображения Intel XeSS появится в игре не раньше лета этого года. Таким образом, это опровергает ранние заявления продюсера игры Киева Мартинса (Kiev Martins) о том, что Intel XeSS появится в Dolmen с релизом игры, который состоится на этой неделе.

Из раннего заявления Мартинса следовало, что запуск игры запланирован на 20 мая. В тот же день для Dolmen выйдет патч с поддержкой Intel XeSS. Однако, новую технологию масштабирования, похоже, придётся подождать чуть дольше.

Как пишет портал VideoCardz, пользователи были удивлены заявлениям Мартинса о релизе Intel XeSS на этой неделе. Просто потому, что ноутбуки с мобильными видеокартами Intel Arc, поддерживающих эту технологию, на данный момент очень сложно встретить в продаже. Некоторые модели лэптопов можно встретить лишь в Южной Корее и Китае. На других рынках ноутбуки с графикой Intel Arc ожидаются к лету этого года. Что касается десктопных видеокарт Intel Arc, то их анонс состоится летом, а в продаже они появятся, в лучшем случае, к осени.

Технология масштабирования изображения Intel XeSS станет конкурентом аналогичным технологиями NVIDIA DLSS 2.0 и AMD FSR 2.0. Как и AMD FSR 2.0 решение Intel имеет открытый стандарт. Технология будет работать не только на видеокартах Intel, но также и на ускорителях конкурентов.

Официально Intel ранее заявляла, что XeSS станет доступна в начале лета этого года. В таком случае изначальное заявление продюсера Dolmen выглядит ещё более странным.