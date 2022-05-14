Технология масштабирования изображения Intel XeSS дебютирует 20 мая вместе с игрой Dolmen

В интервью порталу Wccftech продюсер готовящегося к выпуску научно-фантастического ролевого экшена Dolmen Киев Мартинс (Kiev Martins) из Massive Work Studio подтвердил, что их игра получит поддержку технологии масштабирования Intel Xe Super Sampling (XeSS). Это означает, что фактический релиз данной технологии состоится в тот же день.

Мартинс сообщил, что Dolmen не только первой предложит поддержку Intel XeSS, но также станет первой игрой, поддерживающей все три актуальные технологии масштабирования: AMD FSR (1.0), NVIDIA DLSS и Intel XeSS. Запуск игры запланирован на 20 мая. В тот же день для Dolmen выйдет патч с поддержкой Intel XeSS. Мартинс также добавил, что в перспективе в игру планируется добавление поддержки AMD FSR 2.0, которая недавно дебютировала в шутере Deathloop от Arkane Studios.

Технологии масштабирования Intel XeSS и AMD FSR 2.0 могут пошатнуть доминирующее положение технологии NVIDIA DLSS на рынке. Обе технологии практически так же хороши, как и конкурент. Однако для успеха им необходимо получить поддержку большего количества игр. Также в копилку плюсов AMD FSR 2.0 и Intel XeSS можно записать открытость. В отличие от NVIDIA DLSS они могут работать и с видеокартами конкурентов. NVIDIA DLSS же работает только с ускорителями GeForce.

Intel подтвердила, что у XeSS будет универсальный API для игровых разработчиков. Однако технология предложит различные методы имплементации. Например, в случае видеокарт серии Intel Arc она будет полагаться на матричные движки графических чипов этих ускорителей. На картах конкурентов в свою очередь её работа будет осуществляться через набор программных инструкций DP4a. Более широкие возможности по интеграции XeSS в теории позволят быстрее расширить её экосистему.

Ранее Intel говорила, что для работы XeSS требуются матричные движки XMX или поддержка инструкций DP4a видеокартами. Это в свою очередь исключает возможность работы технологии, например, на видеокартах NVIDIA Maxwell, которые ни одному из этих требований не соответствует. Однако описание XeSS на официальном сайте Intel указывает, что основным требованием для её работы является поддержка видеокартами технологии Shader Model 6.4. Ускорители NVIDIA Maxwell последнюю поддерживают.

Означает ли это, что Intel в конечном итоге решила снизить требования к поддержке XeSS? Или же поддержка видеокартами инструкций DP4a не является обязательной? В любом случае, в том же описании указывается, что наличие матричных движков XMX или возможность работы с инструкциями DP4a необходимы для более высокой производительности и эффективности XeSS. Ранее сообщалось, что XeSS предложит пять уровней масштабирования — от максимального качества до максимального FPS.