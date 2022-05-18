Уход из России ударит по TikTok и Instagram* сильнее, чем по Facebook* и Twitter

Социальные сети TikTok и Instagram * пострадают из-за ухода с рынка России сильнее, чем Facebook * и Twitter, которые менее представлены в стране. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на свежий отчёт аналитической компании Insider Intelligence.

Insider Intelligence полагает, что ежемесячный прирост пользователей TikTok в России в четвёртом квартале снизится на 22,9 % до 19,39 млн по итогам 2022 года, хотя ранее ожидался ежемесячный рост на 7,0 %, до 26,45 млн человек. На TikTok нет запрета в России, но компания недавно приостановила загрузку видеороликов и прямые трансляции из страны, а также заблокировала внешние сообщения от просмотра российскими пользователями. Это негативно отразилось на её посещаемости, говорят в Insider Intelligence. По словам главного аналитика Insider Intelligence Жасмина Энберга, рост пользователей TikTok по всему миру на 17,4 % до 813,72 млн компенсирует потери в России в этом году.

До блокировки Instagram * была одной из самых популярных социальных сетей в России, отметила Insider Intelligence. Согласно её прежнему прогнозу, опубликованному в ноябре 2021 года, ежемесячный рост аудитории Instagram * должен был составлять 4,1 %, и по итогам года у неё было бы 52,91 млн участников. Сейчас платформа в России заблокирована, поэтому её глобальная аудитория хотя и вырастет за год, но не так, как ожидалось — на 1,6 %, до 1,27 млрд вместо 5,8 % роста до 1,28 млрд.

У Facebook * в 2021 году было всего 7,5 млн пользователей в России, у Twitter — 5,07 млн. В этом году, согласно прогнозу Insider Intelligence, глобальная база пользователей Twitter увеличится на 1,5 %, до 368,1 млн, а у Facebook * не изменится, оставшись в пределах 2,08 млрд человек.

Как ожидают в Insider Intelligence, пользователи Facebook * , Twitter и Instagram * перейдут на локальный сервис — соцсеть «ВКонтакте» (контролируется VK Group). Если в ноябре 2021 года аналитики прогнозировали рост аудитории соцсети на 1,6 % ежемесячно в 2022 году до 64,15 млн, то теперь они ожидают ежемесячный рост на 8,0 %, до 68,19 млн.