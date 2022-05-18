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Уход из России ударит по TikTok и Instagram* сильнее, чем по Facebook* и Twitter

Социальные сети TikTok и Instagram* пострадают из-за ухода с рынка России сильнее, чем Facebook* и Twitter, которые менее представлены в стране. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на свежий отчёт аналитической компании Insider Intelligence.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

Insider Intelligence полагает, что ежемесячный прирост пользователей TikTok в России в четвёртом квартале снизится на 22,9 % до 19,39 млн по итогам 2022 года, хотя ранее ожидался ежемесячный рост на 7,0 %, до 26,45 млн человек. На TikTok нет запрета в России, но компания недавно приостановила загрузку видеороликов и прямые трансляции из страны, а также заблокировала внешние сообщения от просмотра российскими пользователями. Это негативно отразилось на её посещаемости, говорят в Insider Intelligence. По словам главного аналитика Insider Intelligence Жасмина Энберга, рост пользователей TikTok по всему миру на 17,4 % до 813,72 млн компенсирует потери в России в этом году.

До блокировки Instagram* была одной из самых популярных социальных сетей в России, отметила Insider Intelligence. Согласно её прежнему прогнозу, опубликованному в ноябре 2021 года, ежемесячный рост аудитории Instagram* должен был составлять 4,1 %, и по итогам года у неё было бы 52,91 млн участников. Сейчас платформа в России заблокирована, поэтому её глобальная аудитория хотя и вырастет за год, но не так, как ожидалось — на 1,6 %, до 1,27 млрд вместо 5,8 % роста до 1,28 млрд.

У Facebook* в 2021 году было всего 7,5 млн пользователей в России, у Twitter — 5,07 млн. В этом году, согласно прогнозу Insider Intelligence, глобальная база пользователей Twitter увеличится на 1,5 %, до 368,1 млн, а у Facebook* не изменится, оставшись в пределах 2,08 млрд человек.

Как ожидают в Insider Intelligence, пользователи Facebook*, Twitter и Instagram* перейдут на локальный сервис — соцсеть «ВКонтакте» (контролируется VK Group). Если в ноябре 2021 года аналитики прогнозировали рост аудитории соцсети на 1,6 % ежемесячно в 2022 году до 64,15 млн, то теперь они ожидают ежемесячный рост на 8,0 %, до 68,19 млн.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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Рубрики: Новости Software, Социальные сети,
Теги: социальные сети, tiktok, twitter, ii, ff
социальные сети, tiktok, twitter, ii, ff
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