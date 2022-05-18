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VK анонсировала запуск 25 мая бета-версии российского магазина Android-приложений RuStore

Компания VK планирует запустить собственный магазин приложений RuStore для ОС Android 25 мая. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу компании Владимира Кириенко. Какие сервисы будут доступны на запуске, не уточняется.

Источник: Pixabay

Источник: Pixabay

По словам Кириенко, магазин будет работать в бета-режиме. Какие функции в нём будут доступны, пока неясно, но летом разработчики планируют добавить в него рейтинговую систему, push-уведомления и привязку платёжных систем.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры разработать аналог Google Play и App Store. Он уточнил, что иностранные платформы могут ограничить возможность скачивания приложений для российских пользователей.

Позже в разговоре с «Интерфаксом» представители Минцифры заявили, что VK разрабатывает крупнейший отечественный магазин приложений. Он получил название RuStore. Его создают в партнёрстве с отечественными IT-компаниями и при поддержке ведомства. Глава регулятора Максут Шадаев уточнил, что для реализации данного проекта не используются бюджетные средства.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, ПО для мобильных устройств,
Теги: приложения для смартфона, мобильные приложения, vk, rustore, android
приложения для смартфона, мобильные приложения, vk, rustore, android
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