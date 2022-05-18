Министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) заявила накануне, что в марте резко упали показатели экспорта китайской технологической продукции в Россию, и это, по её мнению, свидетельствует об осторожном подходе Пекина к нарушению торговых запретов США и союзников.

Чиновница добавила, что в сравнении с февралём Китай поставил в марте в Россию на 40 % меньше ноутбуков, на 66 % меньше смартфонов и на 98 % меньше телекоммуникационного оборудования. Для западных политиков остаётся открытым вопрос о том, готов ли Китай помочь России в противостоянии санкциям. Сохраняющие молчание китайские производители, как писал ранее Wall Street Journal, не хотят нарушать правил, опасаясь ответных действий со стороны США. Введённые Вашингтоном санкции требуют соблюдать запрет на поставки в Россию товаров, произведённых с использованием американских технологий. Как пишет Washington Post со ссылкой на данные аналитиков, большинство производителей электронной продукции использует ПО или оборудование, разработанные в США.

«Знаете, меня часто спрашивают, работает ли этот экспортный контроль. И думаю, что ответ — абсолютное, безусловное „да”. Думаю, он работает, потому что у нас есть настолько сильная коалиция стран по всему миру, участвующих в обеспечении соблюдения [санкций]», — заявила госпожа Раймондо.

США при поддержке 37 стран ввели в отношении России торговые ограничения в ответ на события на Украине. В первую очередь они касаются продукции военного или двойного назначения: компьютерных чипов, телекоммуникационного оборудования, лазеров, авиационных приборов и морской техники. Запрет на экспорт не распространяется на потребительские товары, такие как смартфоны или ноутбуки, однако многие производители прекратили поставки своей продукции в Россию вне зависимости от их нахождения в санкционных списках. Это резко отличается от инцидента с Huawei, которую объявили угрозой национальной безопасности США: в случае с китайским производителем юристы американских партнёров изучали правила экспорта, чтобы выяснить, какую продукцию ещё можно поставлять.

В марте о приостановке поставок продукции в Россию объявила Apple. Несколько дней спустя аналогичное заявление сделала Samsung. Первым из традиционно хранящих молчание китайских компаний заявление о приостановке поставок в Россию сделал производитель дронов DJI, который также перестал поставлять продукцию и на территорию Украины. По данным аналитической компании IDC, Apple, Samsung и китайская Xiaomi стали крупнейшими по объёмам продаж производителями смартфонов на российском рынке в I квартале. Xiaomi не стала давать комментариев относительно своих дальнейших планов по деятельности в России.

Официальных заявлений не стала делать и Huawei, однако резкое сокращение поставок телекоммуникационного оборудования в Россию само по себе является красноречивыми свидетельством намерений производителя, как и другие меры, включая отправку сотрудников российского офиса в месячный отпуск, удаление приложений подсанкционных банков из магазина AppGallery, а также отключение в нём поддержки карт «Мир». Позицию компании прокомментировал изданию Washington Post её представитель Гленн Шлосс (Glenn Schloss): «Мы оцениваем влияние соответствующих политик. Политика Huawei состоит в соблюдении законов, применяемых в странах и регионах, в которых мы работаем».

Глава американского Минторга Джина Раймондо сообщила, что экспорт американских товаров в Россию снизился на 86 %, корейских — на 62 %, финских — на 60 %.