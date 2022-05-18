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В США видеокарты Radeon RX 6000 уже продаются в среднем на 5 % дороже рекомендованной стоимости, а некоторые даже дешевле

Популярный YouTube-канал HardwareUnboxed поделился свежей статистикой цен на графические ускорители в США. Автор отмечает, что стоимость видеокарт GeForce RTX 30-й серии и Radeon RX 6000 продолжает снижаться. При этом стоимость последних сейчас в среднем всего на 5 % выше рекомендованных цен.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

В некоторых случаях видеокарты Radeon RX 6000 продаются даже дешевле рекомендованного ценника. Речь идёт о моделях Radeon RX 6900XT, RX 6600XT и RX 6500XT. В то же время серия ускорителей Radeon RX 6800 по-прежнему на 31 % дороже рекомендованных цен. Если бы не влияние этого фактора, то средняя стоимость всей актуальной серии ускорителей Radeon была бы всего на 2,4 % выше рекомендованной. В одном из крупнейших американских магазинов электроники Newegg видеокарты Radeon RX 6000 подешевели за месяц от 6 до 8 %.

Динамика цен видеокарт AMD Radeon RX 6000 в США. Третий столбец справа — актуальная цена

Динамика цен на видеокарты AMD Radeon RX 6000 в США. Третий столбец справа — актуальная цена

С ускорителями NVIDIA ситуация похуже. Хотя карты GeForce RTX 30-й серии тоже подешевели за месяц в том же Newegg на 6 %, они по-прежнему продаются с наценкой в 24 % к рекомендованной стоимости. Однако здесь также есть исключения. Например, GeForce RTX 3080 Ti в этом месяце предлагается за рекомендованные $1200.

Динамика цен на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3000 в США. Третий столбец справа — актуальная цена

Динамика цен на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3000 в США. Третий столбец справа — актуальная цена

Как отмечалось ранее, резкое снижение цен на ускорители создаёт проблемы для NVIDIA в среднем и низком ценовых сегментах. Именно поэтому компания собирается выпустить модель GeForce GTX 1630, которая придёт на смену старичку GeForce GTX 1050 Ti.

Весьма вероятно, что в скором времени NVIDIA сменит тактику, что приведёт к ещё более серьёзному снижению цен на видеокарты. Это позволит быстро распродать текущие запасы к выпуску нового поколения ускорителей GeForce RTX 40-й серии.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: radeon rx 6000, geforce rtx 3000, видеокарты, анализ рынка, сша
radeon rx 6000, geforce rtx 3000, видеокарты, анализ рынка, сша
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