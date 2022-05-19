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Google вывезла из России большую часть своих сотрудников — The Wall Street Journal

По сообщениям сетевых источников, компания Google вывезла из России большую часть своих сотрудников в рамках подготовки к прекращению коммерческой деятельности в стране. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные осведомлённые источники.

Источник изображения: Gohn G Mabanglo / Shutterstock

Источник изображения: Gohn G Mabanglo / Shutterstock

В сообщении сказано, что многие сотрудники российского подразделения Google предпочли покинуть Россию и продолжить работу в компании за рубежом. Отмечается, что в основном они переехали в Дубай, где у Google имеется большой офис. При этом часть сотрудников компании решила остаться в России и покинула компанию. По данным источника, в скором времени в России не останется ни одного сотрудника американской компании, которая планирует свернуть коммерческую деятельность в стране.

Согласно имеющимся данным, Google начала предлагать сотрудникам российского подразделения выезд за границу в марте этого года, когда суд заморозил основной банковский счёт американской компании в стране. После того, как Google не выплатила в установленный срок штраф в размере свыше 7,2 млрд рублей за распространение запрещённой информации Федеральная служба судебных приставов открыла исполнительное производство по взысканию штрафа в принудительном порядке.

В результате российская «дочка» Google оказалась без средств для выплаты заработной платы и иных расходов. Ранее также стало известно, что ООО «Гугл» намерена инициировать собственное банкротство. Согласно имеющимся данным, бесплатные сервисы компании, такие как поисковик, YouTube и Gmail, продолжат работать в России.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: google, санкции, россия
google, санкции, россия
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