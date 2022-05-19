В Европе приём заказов на электрический минивэн Volkswagen ID Buzz начнётся завтра, объявлены цены

На территории США концерн Volkswagen намеревается начать продажи электрического минивэна ID. Buzz только с 2024 года, поскольку адаптированная для местного рынка модель будет собираться там же, а вот европейцы смогут оформить заказ на практичное транспортное средство уже завтра по цене от 64 581 евро в Германии. Серийные машины поступят к клиентам не ранее осени.

Это уже четвёртая модель электромобиля семейства ID, выходящая на европейский рынок, и местным покупателям минивэн всегда будет доступен в версии с тяговой батареей ёмкостью 77 кВт·ч. Запас хода, который она обеспечит в условиях наличия привода только на одну ось, будет зависеть от исполнения минивэна: пассажирская пятиместная версия получила расчётный пробег на одном заряде 421 км по циклу WLTP, у грузового фургона он на 3 км больше. Единственный электромотор мощностью 150 кВт способен развивать крутящий момент 310 Н·м. При использовании зарядной станции постоянного тока мощностью 170 кВт запас хода можно восстановить с 5 до 80 % номинальной ёмкости батареи примерно за 30 минут.

В стандартной комплектации предусмотрены не только светодиодные фары, но и приличный набор автоматических ассистентов водителя, включая функцию удержания в полосе, уворачивания от препятствий при экстренном торможении и помощи при парковке. Опять же, некоторые из функций потребуют доплаты — например, версия парковочного ассистента с запоминанием траектории въезда и выезда на место стоянки. Адаптивный круиз-контроль также требует доплаты.

В стандартном оснащении, помимо 5,3-дюймовой панели приборов в районе руля, предусматривается 10-дюймовый дисплей мультимедийной системы на центральной консоли, который в более богатых комплектациях заменяется на 12-дюймовый. Предусмотрены три порта USB-C, два из которых расположены ближе к водителю и один — к пассажиру. За доплату можно получить съёмный бокс между сидениями первого ряда, в котором есть дополнительные порты USB-C, но площадка для индуктивной зарядки смартфона предусмотрена в базе.

Сдвижные двери по бокам и система круговой подсветки пространства возле машины предусмотрены в стандартной комплектации, но электропривод боковых и задней дверей можно получить только за доплату, как и систему подсветки дверных ручек снаружи. Матричные фары с динамическим управлением пучком света и задняя оптика с «динамическими» указателями поворота тоже входят в опциональный пакет. Подогрев руля также можно получить только за доплату, причём в связке с другими не самыми дешёвыми функциями.

Задний ряд сидений складывается в пропорции «1 : 2», наклон спинок сидений регулируется. В стандартной конфигурации багажное отделение позволяет вместить 1121 литр грузового объёма до подоконной линии, объём почти удваивается при сложении заднего ряда и загрузке под потолок. Система трансформации грузового пространства, позволяющая организовать ровную площадку от багажной двери до переднего ряда сидений, доступна за доплату.

В дополнение к пассажирской версии ID. Buzz, европейцам доступна для заказа и грузовая версия минивэна по цене от 54 430 евро, если говорить о рынке Германии. Цены в других странах региона могут варьироваться, как и предоставляемые местными властями субсидии на покупку электротранспорта. Volkswagen напоминает, что к 2030 году рассчитывает довести долю электромобилей до 70 % в ассортименте легковых машин, продаваемых в Европе.