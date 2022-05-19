Canoo утверждает, что сможет начать выпуск электромобилей, просто для этого потребуется больше денег

Созданная в 2017 году американская компания Canoo недавно заявила, что денег осталось буквально на один квартал, и возможность осуществления дальнейшей деятельности остаётся под вопросом. Генеральный директор счёл нужным успокоить инвесторов, что начало серийного производства электромобилей задержится от силы на несколько недель, и компании удастся привлечь дополнительные средства.

По сути, уже сейчас Canoo имеет доступ к $600 млн средств, которые собирается использовать для запуска серийного производства электромобилей на предприятии в Арканзасе. По словам Тони Акилы (Tony Aquila), которые приводит Reuters, даже в худшем случае старт производства на предприятии задержится всего на несколько недель, до начала 2023 года. Глава компании уверен, что удастся привлечь и достаточное количество средств, чтобы к началу 2024 года запустить второе предприятие в штате Оклахома. Canoo пока не выразила своего согласия на использование субсидий в сумме $400 млн, предоставляемых властями Оклахомы.

По мнению главы Canoo, компания располагает достаточным портфелем интеллектуальной собственности, чтобы привлекать дополнительные средства для финансирования своей деятельности. В 2023 году производитель рассчитывает выпустить от 14 до 17 тысяч электромобилей, максимальной целью является выпуск 20 тысяч машин. Все выпущенные электромобили будут проданы, как убеждён глава компании. Унифицированная платформа позволяет создавать необычные минивэны и пикапы повышенной проходимости, а также легковые электромобили для путешествий и коммерческие фургоны.