Saber подтвердила участие в разработке ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic и пообещала новости в ближайшие месяцы

Портал Push Square обратил внимание, что в рамках презентации Embracer Group гендиректор Saber Interactive Мэттью Карч (Matthew Karch) обмолвился о ремейке Star Wars: Knights of the Old Republic.

Напомним, переосмысление культовой ролевой игры BioWare создаётся силами техасского издательства Aspyr Media, которое, в свою очередь, входит в состав Embracer Group под руководством Saber Interactive.

По словам Карча, Saber Interactive имеет большой опыт в осовременивании игр, поэтому помогает Aspyr Media. Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic — проект большого масштаба, который потребовал воссоздание игры «практически с нуля».

Карч также добавил, что ремейк игры такого уровня требует много сил и времени, однако в течение уже следующих нескольких месяцев компании начнут рассказывать об обновлённой Star Wars: Knights of the Old Republic больше.

Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic создаётся для PC и PS5 (временный консольный эксклюзив). Обещают переосмыслить «почти каждый аспект» оригинальной игры, сохранив при этом «целостность сюжета и персонажей».