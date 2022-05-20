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«Росатом» построит под Калининградом гигафабрику за 26 млрд рублей для выпуска аккумуляторов

Госкорпорация «Росатом» собирается построить в Калининградской области завод по производству аккумуляторов для электромобилей, бюджет проекта составляет 26 млрд руб., сообщает «Коммерсант». Основным потребителем продукции станет Россия, но рассматривается и экспортный вариант — к 2030 году планируется довести продажи батарей за рубеж до $112 млн.

Источник изображения: Mikes Photography / pixabay.com

Источник изображения: Mikes Photography / pixabay.com

Согласно плану правительства по развитию систем накопления энергии, объём выпуска отечественных аккумуляторов для транспорта и промышленности к 2025 году может достичь 2,5 ГВт·ч, а в 2030 году составит 6 ГВт·ч. Отрасль существенно вырастет и по финансовым показателям: если сегодня годовой рынок составляет 1,4 млрд рублей, то в 2030 году он будет уже 93 млрд руб. Вырастет и объём экспорта, достигнув $34 млн в 2025 и $112 млн в 2030 годах.

Наиболее крупным проектом в рамках описанной стратегии обещает стать завод аккумуляторов, который «Росатом» планирует построить в Калининградской области — с 2022 по 2025 гг. бюджет проекта составляет 26,35 млрд руб. Госкорпорация и некий второй акционер инвестируют в возведение предприятия по 2,17 млрд руб., ещё 5 млрд руб. составят субсидии из бюджета региона, а 17 млрд руб. будут перечислены в кредит.

Объект, который возникнет на территории замороженной Балтийской АЭС, уже на первом этапе должен будет выпускать аккумуляторов на 4 ГВт·ч в год (примерно на 50 тыс. машин), чтобы после 2030 года разрастись до 14 ГВт·ч для более чем 200 тыс. электромобилей. Это в значительной степени охватит внутренние потребности рынка — в правительственной концепции развития электротранспорта говорится о 71 тыс. электромобилей, которые выйдут в 2026 и 217 тыс. машин в 2030 году. Основным рынком сбыта продукции значится Россия, но уже сейчас ведутся переговоры с вероятными покупателями в СНГ и других странах.

Опрошенный «Коммерсантом» Дмитрий Бабанский из SBS Consulting счёл указанный в прогнозе объём рынка в 93 млрд руб. к 2030 году вполне реалистичным — он будет преимущественно поделён между городским и коммерческим транспортом. Эксперт также предположил, что логично было бы привлечь в отрасль китайских производителей электромобилей как лидеров рынка и обеспечить за их счёт стабильный спрос на батареи из российского сырья. Правда, о планах на экспорт в сегодняшних условиях он отозвался несколько скептически — возможно, экспорт аккумуляторов на $112 млн подразумевает их поставку с готовой продукцией, например с электробусами для Египетского рынка.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания, российская наука и промышленность,
Теги: росатом, завод, аккумуляторы, электромобили
росатом, завод, аккумуляторы, электромобили
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