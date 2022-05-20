Массовые PvP-битвы, переход на 64-бит и крупный DLC: автор «Аллодов Онлайн» о будущем игры

В «Аллодах Онлайн» продолжится основная сюжетная линия и появятся масштабные PvP-битвы с завоеванием территорий, а также многое другое. Об этом рассказал руководитель проекта Антон Турищев в интервью ресурсу Goha.

Удивительно, но «Аллоды Онлайн» до сих пор работают на 32-битной архитектуре. Переход на 64-битную архитектуру Allods Team намерена осуществить в будущем, а также реализовать поддержку DirectX 11 и его системы шейдеров.

Турищев рассказал, что Allods Team активно работает над следующим крупным дополнением к «Аллодам Онлайн», где, помимо уже озвученного, также будут введены новые области, а в масштабных PvP-сражениях смогут участвовать больше сотни игроков, у которых будет возможность призывать боссов для защиты или нападения. Кроме того, в планах команды — улучшение классового баланса и профессий, корректировка прокачки персонажа и облегчение вхождения в высокоуровневый контент.

А вот переделывать игру так, чтобы снизить её возрастной ценз, разработчики на планируют. По мнению Турищева, возрастного рейтинга «16+» достаточно. Также не планируется повышать цену подписки, но будут подарки при оплате нескольких месяцев сразу, в том числе уникальный транспорт, костюмы и питомцы.