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VK Play: более 80 % россиян предпочитают мобильные игры

Платформа VK Play провела исследование и установила, что большинство россиян любит играть в мобильные игры — их предпочли ПК и консолям 81 % опрошенных. Из жанров россияне выбирают головоломки, настольные игры, гонки, шутеры, а также симуляторы.

Источник изображения: DrMedYourRasenn / pixabay.com

Источник изображения: DrMedYourRasenn / pixabay.com

Как уточняет Forbes, площадка VK Play опросила 1 753 проживающих в различных российских регионах любителей мобильных, консольных и ПК-игр в возрасте от 15 до 54 лет. Мобильные игры любят 81 % респондентов, и эта платформа с заметным отрывом опередила конкурентов: на ПК играют 66 %, а консоли отметили только 27 % опрошенных. Большинство респондентов (58 %) сообщило также, что пользуется платными опциями — чаще всего это внутриигровая валюта и усилители.

Вне зависимости от платформы наиболее популярными жанрами у россиян оказались головоломки с долей 78 %. Достойные результаты также показали настольные игры (71 %), гонки (60 %), «стрелялки» (59 %), а также симуляторы (53 %). С учётом платформы ситуация несколько иная: любители играть на ПК больше любят шутеры (69 %) и гонки (65 %). Основными критериями выбора новой игры опрошенные назвали жанровую принадлежность, бесплатный доступ к игре и возможность играть оффлайн.

Наконец, авторы исследования отметили, что играть больше любят мужчины, причём на всех трёх платформах — их 58 % среди мобильных геймеров, 66 % на ПК и 61 % среди консольщиков.

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Рубрики: Новости Software, игры, Игры для Android, Игры для iOS,
Теги: мобильные игры, опрос, vk play
мобильные игры, опрос, vk play
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