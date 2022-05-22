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FaZe Clan взяли верх над NAVI и стали чемпионом PGL Antwerp Major 2022 по CS:GO

Сегодня, 22 мая в бельгийском Антверпене состоялся финал PGL Antwerp Major 2022 — одного из самых важных турниров по Counter Strike: Global Offensive. За звание чемпиона сразились команды украинской организации NAVI и американской FaZe Clan с европейским составом. Победу со счётом 2:0 по картам одержала команда FaZe Clan. NAVI не смогли выиграть «мейджор» второй раз подряд — напомним, в ноябре 2021 года команда стала чемпионом PGL Stockholm Major 2021.

Команды NAVI и FaZe Clan после отборов в рамках весеннего RMR-турнира сразу попали в стадию «Легенд» (Legends). В матчах за выход в стадию Play-off украинский коллектив не потерпел ни одного поражения и вышел со счётом 3:0. Путь FaZe был слегка дольше — эта команда вышла в четвертьфинал со счётом 3:1.

Источник изображения: Liquipedia

Источник изображения: Liquipedia

В 1/4 финала NAVI встретилась с датским коллективом Heroic, а вчера в 1/2 сыграла с финской ENCE. В свою очередь FaZe Clan прошла в соответствующих стадиях шведскую Ninjas in Pyjamas и российскую Team Spirit, которая с недавних пор базируется в Сербии.

Сегодня борьба между NAVI и FaZe Clan развернулась на картах Inferno (выбор FaZe) и Nuke (выбор Navi), до решающего Ancient дело так и не дошло. Первая карта закончилась со счётом 19:17 в пользу FaZe Clan, на второй счёт составил 16:10. Таким образом FaZe подтвердила звание сильнейшей команды планеты по CS:GO по версии HLTV.

Источник изображения: FaZe Clan

Источник изображения: FaZe Clan

FaZe Clan выиграли $500 тыс. долларов. Украинский коллектив стал серебряным призёром и получил $150 тыс. Лучшим игроком матча и всего турнира признан Ховард «rain» Найгард (Håvard Nygaard), который действительно внёс огромный вклад в победу своей команды, сделав 52 убийства и заработав рейтинг 1,49 (ADR — 107,9).

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, игры, Киберспорт,
Теги: navi, counter-strike: global offensive, киберспорт
navi, counter-strike: global offensive, киберспорт
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