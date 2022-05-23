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Телескоп «Хаббл» заглянул в таинственное «игольное ушко» карликовой спиральной галактики NGC 247

NASA опубликовало новое изображение карликовой спиральной галактики под именем Игольное ушко, официально называемой NGC 247 или Caldwell 62 — довольно небольшой в сравнении с Млечным Путём. Данная галактика интересна тем, что в ней есть «отверстие» (относительно пустая часть на фото), представляющее загадку для астрономов.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

По данным NASA, в этой «пустой» части галактики мало газа, поэтому материала для формирования звёзд тоже немного. «Поскольку формирование звёзд в этой зоне прекратилось, в пустоте расположены старые, слабые звёзды. Учёные не знают, как сформировалась такая странная структура, но результаты исследований косвенно свидетельствуют о гравитационных взаимодействиях с другой галактикой в прошлом», — сообщает NASA.

«Отверстие» — не единственная загадка галактики. За её диском, по космическим меркам расположенным относительно близко от Земли — в 11 млн световых лет, можно разглядеть более мелкие и отдалённые галактики, которые астрономы тоже хотели бы изучить. По их словам ярко-красные зоны свидетельствуют о газопылевых скоплениях большой плотности, а ближе к краю галактики происходит активное формирование звёзд. Кроме того, на переднем плане имеется чрезвычайно яркая звезда.

Более того, в сердце галактики находится крайне интенсивный источник рентгеновского излучения, но пока неизвестно, чем оно генерируется. Возможно, это чёрные дыры относительно небольшой массы, поглощающие огромное количество газа. Или, среднемассивные чёрные дыры, при этом более лёгкие, чем огромные чёрные дыры в центрах большинства галактик.

Независимые исследования галактики с регистрацией невидимых человеческому глазу оттенков цвета — в частности, рентгеновского излучения с помощью космической обсерватории Чандра (NASA), позволяют предположить, что рентгеновское излечение испускается диском чёрной дыры средней массы. Для того, чтобы определить, что происходит на самом деле, потребуются дополнительные работы.

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Рубрики: Новости Hardware, интересности из мира хай-тек, на острие науки, космос,
Теги: nasa, хаббл, телескоп, космос
nasa, хаббл, телескоп, космос
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