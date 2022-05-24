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Приключение Paper Ghost Stories: Third Eye Open отправит игроков в малайзийско-китайский бумажный театр

Издательство Chorus Worldwide и студия-разработчик Cellar Vault Games представили Paper Ghost Stories: Third Eye Open — продолжение своего цикла жутковатых историй, вдохновлённых культурой и мифами Малайзии и Китая.

Источник изображения: Chorus Worldwide

Источник изображения: Chorus Worldwide

События Paper Ghost Stories: Third Eye Open развернутся в начале 2000-х годов на территории Малайзии. Игрокам достанется роль 5-летней девочки Тинг, которая пытается свыкнуться со своими сверхъестественными способностями.

Пользователям Paper Ghost Stories: Third Eye Open предстоит пройти через растянувшееся на пять лет приключение, изучать нарисованный вручную мир, решать головоломки и проходить мини-игры.

Разработчики обещают увлекательную эмоциональную историю, уникальный визуальный стиль (напоминает бумажный театр), элементы стелса (нужно будет избегать призраков и другие угрозы) и требовательные загадки.

Paper Ghost Stories: Third Eye Open выйдет в начале 2023 года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. По случаю анонса в первую часть серии — Paper Ghost Stories: 7PM — до 2 июня можно поиграть бесплатно.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Приключение, Анонс, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: paper ghost stories: third eye open, cellar vault games, chorus worldwide, приключение
paper ghost stories: third eye open, cellar vault games, chorus worldwide, приключение
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