Британский путешественник намерен проехать 27 тыс. км на электромобиле от северного магнитного полюса к южному

Автоэкспедиции являются одним из эффективных способов рекламы транспортных средств, и электромобили в этой сфере начинают проявлять себя всё чаще, поскольку получают возможность пополнять заряд тяговой батареи на пути следования. Nissan готова предоставить два электромобиля Ariya британскому путешественнику, который готов преодолеть расстояние в 27 тысяч электромобилей между двумя магнитными полюсами Земли.

Судя по всему, маршрут Криса Рэмси (Chris Ramsey), который уже имеет опыт путешествия по Евразии на электромобиле Nissan Leaf в течение 56 дней и на протяжении 16 тысяч километров, будет пролегать преимущественно по территории Северной и Южной Америк, а завершиться должен будет в Антарктиде. Кроссовер Nissan Ariya, на котором он поедет, штатно обладает полным приводом, но для преодоления пересечённой местности получит доработанные подвеску, колёса, шины и светотехнику, а параллельно с этим электромобилем будет передвигаться по тому же маршруту и стандартный вариант того же кроссовера, выступающий в роли машины поддержки на территории обеих Америк. По всей видимости, в Арктике и Антарктике Крис Рэмси будет передвигаться только на модифицированной версии кроссовера без дополнительного сопровождения.

Экспедиция должна стартовать в марте 2023 года с севера на юг, и если она завершится успехом, то это будет первый в мире переезд между полюсами Земли не только на электромобиле, но и на любом наземном транспортном средстве. Машине предстоит преодолеть различные климатические и ландшафтные условия, где температуры колеблются на 30 градусов в обе стороны от нуля по шкале Цельсия, а ледяные торосы сменяются песчаными дюнами или влажными тропическими лесами. Для кроссовера Nissan Ariya это будет хорошим испытанием и достойной рекламой, в случае успеха предприятия.